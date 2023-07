Warre Vangheluwe wint Hel van Voerendaal, Pepijn Reinderink derde

Warre Vangheluwe heeft de Hel van Voerendaal gewonnen. De 22-jarige Belg, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, bleef zijn landgenoot Dylan Vandestorme en Nederlands kampioen bij de beloften, en ook ploeggenoot van Vangheluwe, Pepijn Reinderink voor.

Al snel na de start reed er een kopgroep van zes weg. De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step was goed vertegenwoordigd met Pepijn Reinderink en Gil Gelders. Daarnaast zaten ook Dylan Vanderstorme en Axel Huens mee voor Circus-ReUz-Technord. Ten slotte hadden ook Ewout de Keyser (Cycling Vlaanderen) en Jordan Habets (Metec-Solarwatt) het goede moment gekozen om aan te vallen.

De zes koplopers kregen in de slotronde gezelschap van Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne. Vangheluwe beschikte duidelijk over sterke benen, want hij trok meteen door. De jonge Belg keek niet meer achterom en knalde solo naar de zege in de Hel van Voerendaal. Vandestorme en Reinderink mochten als tweede en derde mee op het podium.

Hel van Voerendaal bewijst kraamkamer voor jonge talenten te zijn Lees ook: