Hel van Voerendaal bewijst kraamkamer voor jonge talenten te zijn

De Hel van Voerendaal is een belangrijke wedstrijd voor jonge talenten om zich in de kijker te rijden. De wedstrijd door het Limburgse Heuvelland – die deel uitmaakt van de U23 Road Series – staat dit jaar gepland op zondag 30 juli 2023.

Vorig jaar ging de zege in de Hel van Voerendaal naar de Belg Alex Segaert. Eerder wisten renners als Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter, Dylan van Baarle en Mike Teunissen de Voerendaalse klassiekers op hun naam te schrijven.

De organisatie is er voor de komende editie in geslaagd om de beste beloftenploegen uit Nederland en België aan de start te krijgen. Zo prijken de namen van Lotto-Dstny, Soudal-Quickstep en Team dsm – firmenich op de deelnemerslijst. “We zijn erg blij met dit sterke en internationale deelnemersveld, er staan maar liefst 25 ploegen uit Nederland en België aan de start”, aldus Piet Vincken erevoorzitter van de Hel van Voerendaal.

De editie van dit jaar zal plaatsvinden over een afstand van 155 kilometer, verdeeld over meerdere rondes op een uitdagend parcours. De route kenmerkt zich door gevarieerde wegen, heuvelachtig terrein en technische afdalingen, waardoor de renners op verschillende vlakken worden uitgedaagd. De geneutraliseerde start vindt plaats op het Toppark Residence Valkenburg in Schoonbron, de finishlijn ligt op de Kerkveldweg in Klimmen.

Enkele van de uitdagende beklimmingen onderweg onder andere de Fromberg en de Bergseweg. Ook moeten de renners onderweg tien keer de Koulenbergsweg (bergsprint) en Kerkveldweg (finish) bedwingen. Geen geweldig zware beklimmingen maar met een totaal van 39 klimmetjes zal het een ware uitputtingsslag worden.

Meer informatie over de Hel van Voerendaal U23-editie 2023, inclusief gedetailleerde parcoursinformatie, is beschikbaar op de officiële website van het evenement: www.helvanvoerendaal.nl