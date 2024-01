donderdag 4 januari 2024 om 13:27

Ward Huybs trekt goede vorm door met winst in X2O Trofee Koksijde

Ward Huybs is dit seizoen uitstekend op dreef. De 21-jarige crosser van Baloise Trek Lions liet zich de voorbije weken al zien tussen de profs, maar won vandaag de beloftenversie van de X2O Trofee van Koksijde. Huybs bleef zijn landgenoten Victor Van de Putte en Yordi Corsus voor.

Huybs bleek in de Duinencross duidelijk over de beste (zand)benen te beschikken en kwam na ruim 46 minuten crossen met een mooie voorsprong als eerste over de streep. Van de Putte eindigde dus als tweede, maar wel op goed twintig seconden van zijn landgenoot. Corsus kwam nog eens twintig seconden later binnen en zorgde voor een volledig Belgisch podium.

De eerste Nederlander, David Haverdings, vinden we terug op plek vier. De 19-jarige Haverdings blijft wel leider in de X2O Trofee. Met Danny van Lierop (7e) en Lucas Janssen (8e) zien we nog twee Nederlandse vlaggetjes bij de eerste tien in de daguitslag.

De rest van de top-10 is Belgisch gekleurd. Europees beloftenkampioen Jente Michels, op voorhand misschien wel de topfavoriet voor de overwinning, kwam niet verder dan een negende plaats.

Duitse zege bij de junioren

De junioren mannen kwamen eerder vandaag ook al in actie in het zand van Koksijde. De zege ging niet naar een Belg of Nederlander, maar naar een Duitser. De 17-jarige Max Heiner Oertzen rekende enigszins verrassend af met Jasper Schoofs en Tibo Vancompernolle.