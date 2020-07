Warbasse over inreisverbod voor Amerikanen: “Geen zorgen voor wielrenners met een visum voor lang verblijf” zaterdag 4 juli 2020 om 18:47

Larry Warbasse denkt dat Amerikaanse wielrenners zich geen zorgen moeten maken over het nog steeds geldende inreisverbod in Europa. “Ik heb de Franse ambassade gebeld voordat ik vertrok naar Europa en zij hebben bevestigd dat ik weer naar binnen mag omdat ik een visum voor lang verblijf heb.”

Warbasse, rijdend voor AG2R La Mondiale, is zelf woonachtig in Nice. “Als beroepsrenners brengen we hier waarschijnlijk meer tijd door dan drie maanden per half jaar, meer dan het toeristenvisum toelaat. Sinds ik ben verhuisd, heb ik altijd een visum voor lang verblijf gehad”, vertelt hij aan CyclingNews.

“Het is een gedoe om te krijgen – het is echt niet gemakkelijk – maar we kunnen nu zien dat het heel belangrijk is om te krijgen”, eindigt hij. “Het stelt ons in staat om hier legaal te wonen.”

Ian Garrison

Deceuninck-Quick-Step-renner Ian Garrison werd eerder deze week wel tegengehouden toen hij van Atlanta naar Amsterdam wilde vliegen. Volgens Warbasse kwam dat dus omdat de jeugdige Amerikaan nog niet in het bezit is van een visum voor lang verblijf.