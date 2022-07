Larry Warbasse brak bekken bij val in Tour de Wallonie

Slecht nieuws voor Larry Warbasse. De Amerikaan van AG2R Citroenn blijkt bij zijn val in de slotrit van de Tour de Wallonie – afgelopen donderdag – zijn bekken gebroken te hebben. Dat meldt VeloNews.

Warbasse reed de slotrit van de Tour de Wallonie. Hij bolde als 85ste over de streep, naar later breek met een gebroken bekken. Teamdokters van AG2R Citroen bevestigen aan VeloNews dat Warbasse minstens dertig dagen uit de roulatie is. De voormalig Amerikaans kampioen mist daardoor mogelijk de Ronde van Spanje, die op 19 augustus in Utrecht van start gaat.

Het zou de tweede grote ronde op een rij zijn die Warbasse aan zich voorbij moet laten gaan. De 30-jarige renner, die een aflopend contract heeft, moest eerder verstek geven voor de Tour de France. Dat was het gevolg van een coronabesmetting, waardoor hij in juni de Ronde van Zwitserland moest verlaten.