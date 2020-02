Walscheid wint criterium voorafgaand aan Langkawi donderdag 6 februari 2020 om 08:38

Max Walscheid gaat met een goed gevoel beginnen aan de Tour de Langkawi. De Duitse sprinter, die sinds dit seizoen uitkomt voor NTT Pro Cycling, heeft namelijk een criterium voorafgaand aan de Maleisische rittenkoers gewonnen.

De Tour of Langkawi zelf begint vrijdag pas, maar vandaag stond al de Malaysian International Criterium Race op het programma voor de deelnemende ploegen. In de stad Kota Kinabalu reden de renners negen rondes van tien kilometer.

De koers draaide uiteindelijk uit in een sprint, die gewonnen werd door de sterke Walscheid. Thuisrijder Mohd Hariff Saleh werd tweede. Blake Quick was ook snel, want hij hield Matteo Pelucchi en Jérémy Lecroq van de derde plaats.

