Voorbeschouwing: Tour de Langkawi 2020 woensdag 5 februari 2020 om 09:00

Is het WK veldrijden voorbij, dan is de Omloop nabij! Voor de meeste liefhebbers is het aftellen naar Omloop Het Nieuwsblad echt begonnen. Voor het zover is staan er echter nog genoeg interessante koersen op het programma. De Tour de Langkawi bijvoorbeeld. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De wedstrijd is toe aan haar zilveren jubileum: in Maleisië wordt nu al voor de 25ste keer de Tour de Langkawi georganiseerd. Langkawi is een eilandengroep waarvan het grootste eiland ongeveer dertig kilometer van het vaste land van Maleisië ligt. De archipel maakt deel uit van Maleisië, maar het kwam de afgelopen jaren diverse malen voor dat het eiland niet in het parcours voorkwam. Het is dan ook geen eilandengroep waarop je een originele meerdaagse wedstrijd kunt uitteken.

Maleisië is geen praktisch land. Maleisië bestaat uit twee delen die worden gescheiden door de Zuid-Chinese zee. Je hebt Malakka (ook wel West-Maleisië) dat in het noorden grenst aan Thailand en dat Singapore in het zuiden insluit. Oost-Maleisië moet het eiland Borneo delen met Indonesië en Brunei. Voor het eerst sinds 1997 zal er weer in dat deel van het land worden gereden.

Luca Scinto won de etappekoers in 1997, maar zijn ploeg MG Maglificio-Technogym en de Mapei-ploeg weigerden de tweede etappe te rijden. Dit vanwege de lange vertraging die de ploeg opliep gedurende de reis van Malakka (ook wel West-Maleisië) naar Sabah en Sarawak, dat ligt op het oostelijke eiland van het land. De organisatie zwichtte voor de kritiek en annuleerde de etappe. Sindsdien werd Oost-Maleisië nooit meer in het parcours opgenomen, tot nu.

De Tour de Langkawi is uitgegroeid tot de belangrijkste wielerkoers van Maleisië, wiens eerste editie gewonnen werd door Damian McDonald. Op de erelijst staan bekende namen als José Rujano, Tom Danielson en Chris Horner. Vorig jaar won Benjamin Dyball de wedstrijd. Mede dankzij de prestaties in Maleisië is hij nu prof bij NTT Pro Cycling. Recordhouders met twee eindoverwinningen zijn Paolo Lanfranchi en de Colombiaanse cultheld José Serpa. Pieter Weening zorgde in 2013 (tweede) voor de enige Nederlandse podiumplaats, Dave Bruylandts deed dat met een derde plek in 2004 voor België.

Vorig jaar

Genting Highlands noemen we in de wielersport een traditionele scherprechter. Het is een klim die bij de Tour de Langkawi hoort als Peppi bij Kokki. Toch was de klim van 2015 tot en met 2018 niet meer in het parcours opgenomen. In 2019 keerde de berg echter terug in het traject en het stond dan ook vast dat op deze flanken de strijd om de eindzege zou worden beslecht, zeker omdat er geen andere grote berg op het peloton stond te wachten.

Het was Benjamin Dyball die in de kleuren van het Maleisische Team Sapura daar met overtuiging de sterkste was. Het eeuwige Amerikaanse klimtalent – zoals er zo vele voor hem waren – Keegan Swirbull werd er tweede, voor het Kazachse zondetalent Vadim Pronskiy (nu Astana). Topfavoriet Dyball verloor in de overige etappes geen tijd, waardoor hij de eindzege op mocht strijken. Soms is wielrennen niet zo moeilijk.

Parcours

De Tour de Langkawi is een achtdaagse etappekoers. De totale afstand die moet worden afgelegd is 1,114,9 kilometer. Er wordt begonnen op Oost-Maleisië, om al na één dag de oversteek te maken. Daags voor de ronde vindt in Kota Kinabalu een criterium plaats, dat onder de vlag van dezelfde organisator wordt verreden. In die plaats is het nog wel 1000 kilometer naar startplaats Kuching, dus er zal tussen het criterium en de openingsetappe ook nog gereisd moeten worden.

Na de tweede etappe staat ook nog een verplaatsing van meer dan 200 kilometer op het programma, daarna valt het wat reizen betreft mee. De koninginnenrit is etappe vier, daar zal het klassement vermoedelijk worden beslist.

Vrijdag 7 februari, etappe 1: Kuching Kuching (96,2 km)

De Ronde van Langkawi begint in Kuching, een stad in Oost-Maleisië. De plaats wordt vaak gebruikt als uitvalsbasis voor een expeditie in de jungle. Er wordt getwijfeld of de stadsnaam afkomstig is van het Chinese ‘cochin’, wat zoveel betekent als haven, of het Maleise woord voor kat, Kucin. Wat vaststaat is dat ze in de havenplaats geobsedeerd zijn door katten. Ze lopen overal rond, er zijn standbeelden en er is zelfs een heus kattenmuseum.

Wie in de hoofdstad van de deelstaat Sarawak wil winnen zal ook over katachtige reflexen moeten beschikken. Na een kilometer of zestig komen de renners aan op het slotcircuit. Aan het einde van de nagenoeg biljartvlakke wordt er vermoedelijk gesprint. Wie kat-apulteert zich naar de eerste leiderstrui?

Start: / 01.37 uur

Finish: / 03.45 uur

Zaterdag 8 februari, etappe 2: Kuala Terengganu – Kerteh (175,5 km)

De renners hebben een flinke reis achter de rug als ze aankomen in Kuala Terengganu. Het is een plek waarvandaan veel mensen naar bountyeilanden vertrekken op jacht naar de perfecte Instagram-foto. Kuala Terengganu, een van de grootste steden van het land, herbergt zelf ook leuke plekjes voor toeristen. Denk aan de Tengku Tengah Zaharah-moskee of de kristallen moskee. Ook de Pasar Payang moet zeer de moeite waard zijn. Het is maar de vraag wat de coureurs hiervan zullen meekrijgen, want ze zullen de hoofdstad van de provincie Terengganu al snel verlaten.

Er wordt de hele dag in zuidelijke richting gereden. De eerste tachtig kilometer gaan pal langs de kust, daarna duikt het peloton het binnenland in. Wie daar hoopt op enkele heuvels om de benen al eens te testen komt bedrogen uit, het blijft de hele dag vlak. In Kerteh, een klein provinciestadje, zal de meute dan vermoedelijk ook weer sprintend aankomen.

Start: / 04.45 uur

Finish: / 08.47-09.10 uur

Zondag 9 februari, etappe 3: Temerloh – Kuala Lumpur ( 162, 5 km)

De stad Temerloh is gelegen aan de monding van de Pahang- en Semantanrivier, en daarom wordt Temerloh ook wel Kuala Semantan genoemd (Kuala is Maleisisch voor samenvloeiing of monding). Onderweg moet er zowaar al eens geklommen worden. De 9,1 kilometer lange Genting Sempah (gemiddeld 4,1%) is voor anti-klimmers geen pretje, maar eenmaal op de top is het nog veertig kilometer gassen tot aan de finish. Sprinters die eraf zijn gereden kunnen kortom nog wel weer terugkeren.

Finishen doen we in de bekendste ‘Kuala’ van het land; Kuala Lumpur. Dit jaar heeft de nationale oliegigant Petronas zich als naamgevend sponsor aan de meerdaagse verbonden. Daar krijgt de organisatie ook iets voor terug. De renners finishen namelijk pal voor de Petronas Twin Towers, een 452 meter hoge wolkenkrabber en twintig jaar geleden nog het hoogste gebouw ter wereld. Een iconische locatie, waar een sprinter vermoedelijk het zegegebaar voor mag maken.

Start: / 05.10 uur

Finish: / 08.46-09.08 uur

Maandag 10 februari, etappe 4: Putrajaya – Genting Highlands (124,7 km)

De koninginnenrit doet denken aan een typische Vuelta-etappe. Vanuit Purtajaya golft het eerst wat. Aan het einde van de rit doemt ineens een reus van een beklimming op. Genting Highlands is een klim van 20,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. José Serpa voelde zich hier in het verleden thuis, want hij won er in 2006, 2007, 2009 en 2012. Hij is daarmee de recordhouder op de klim en het zal nog wel even uren voor iemand hem zal achterhalen.

Het moge duidelijk zijn: op deze klim wordt bepaald wie de ronde kan winnen. De brede wegen bedriegen soms en menig renner heeft zich al in deze klim vergist. Clichédenkers zouden kunnen vermoeden dat de finish nabij een Taoïstische tempel ligt, of iets dergelijks. Niets is echter minder waar. Genting Highlands is een grote kolkende gekte. Het staat bekend als het Las Vegas van Maleisië, het is dan ook de enige plek in het land waar legaal gegokt kan worden.

Het bijzonder kleurrijke First World Hotel – het derde grootste hotel ter wereld – is een van de troeven. Naast diverse plekken om je geld te vergokken vind je er ook nog een indoor pretpark, een outdoor pretpark een waterpark, een groot winkelcentrum en een indoor windtunnel om in te skydiven. En dan hebben we nog lang niet alles benoemd…

Start: / 05.10 uur

Finish: / 08.47-09.10 uur

Dinsdag 11 februari, etappe 5: Kuala Kubu Bharu – Ipoh 165,8 km)

Na etappe vier weet iedere klassementsrenner waar hij aan toe is. Wie heeft de leiderstrui om zijn schouders en wie zouden die eventueel nog kunnen afpakken? In elke etappe is er drie keer de mogelijkheid tot het nemen van bonificatieseconden bij tussensprints, dus er kan nog wel het een en ander gebeuren als de verschillen klein zijn. Ook aan de finish valt er tijdwinst te boeken, maar dat lijkt voor klassementsmannen een onhaalbare kaart.

Aan de voet van de klim naar Genting Highlands ligt Kuala Kubu Bharu, de startplaats. Van daaruit wordt de hele dag parallel aan de E1, een van ’s lands belangrijkste snelwegen, gereden. Na 140 kilometer rijdt de meute finishplaats Ipoh binnen. Er worden nog wat extra kilometers naar het noorden gemaakt, om vervolgens weer terug te keren naar het geliefde toevluchtsoord voor backpackers. Het is een stad in opkomst en dat is niet zo vreemd gezien het natuurschoon waardoor de stad wordt omringd. De lokale cuisine en diverse goed bewaard gebleven koloniale gebouwen zijn ook zaken waarme Ipoh schermt. Wat het peloton er gaat doen? Sprinten!

Start: / 05.10 uur

Finish: / 08.47-09.10 uur

Woensdag 12 februari, etappe 6: Taiping – Pulau Pinang (150 km)

Voor zonaanbidders is de startplaats van de zesde etappe geen prettige plek. Taiping staat namelijk bekend als de natste stad van het schiereiland. De gemiddelde jaarlijkse regenval is ongeveer 4000 millimeter, terwijl dat elders op het schiereiland ongeveer de helft is. Maar snel wegwezen dan, en dat doet de karavaan ook. Het gaat weer in noordwestelijke richting, naar het eiland Penang.

Nee, de renners hoeven niet onderweg te switchen naar een waterfiets, er lopen al enkele jaren twee bruggen tussen het eiland en het vasteland. Het peloton krijgt de langste brug voorgeschoteld. Deze is vernoemd naar Sultan Abdul Halim Muadzam Shah en is in totaal 16,9 kilometer lang. Een imposant bouwwerk. Eenmaal op Penang wordt er zowaar nog eens geklommen.

Het is echter de vraag of de twee hellingen voor problemen zullen zorgen. Een sprinter die nog iets te zwaar staat kan het overkomen, maar vuurwerk tussen de klassementsmannen hoeven we hier niet te verwachten. Finishen doen we in George Town, een stad vernoemd naar George III. Aan het koloniale verleden heeft de stad een plek op de UNESCO werelderfgoedlijst overgehouden.

Start: / 05.29 uur

Finish: / 08.50-09.10 uur

Donderdag 13 februari, etappe 7: Bagan- Alor Setar (131 km)

Een rit op weg naar het noorden? Check. Vlakke wegen? Check. Sprint? Dat is altijd even afwachten, maar het ligt wel in de lijn der verwachting. Alor Setar is een behoorlijke stad waarvandaan je naar het eiland Langkawi kunt varen. Dit betekent dat het einde in zicht is. In Alor Setar vind je zaken die je in veel grote steden vindt: gebedshuizen, musea, dat soort dingen. Trekpleisters zijn de televisietoren en de Zahir-moskee, schijnbaar een van de mooiste moskeeën ter wereld. Renners die er een kijkje willen nemen hebben geluk: de etappe finisht er nagenoeg voor de voordeur.

Start: / 02.00 uur

Finish: / 05.04-05.21 uur

Vrijdag 14 februari, etappe 8: Dataran Lang – Kuah (109 km)

De Ronde van Langkawi wordt afgesloten met – jawel – een ronde over Langkawi. Om precies te zijn Pulau Langkawi, verreweg het grootste in de archipel. De jubileumeditie wordt afgesloten waar de ronde haar oorsprong aan te danken heeft. Na de aankomst op Genting Highlands zijn de verschillen doorgaans wel gemaakt, maar op de laatste dag wordt het toch nog even alle hens aan dek.

Na een vlakke tocht rondom de berg Gunung Raya staan er nog zes plaatselijke rondes in en om Kuah, de grootste stad op het eiland, op het programma. Elke omloop wordt begonnen met een heuveltje van ongeveer een kilometer lang en dat biedt kansen voor springveren met aanvalslust. De brede wegen waarop gereden moet worden vormen zonder twijfel een nadeel. Hier is organisatie nu eenmaal eenvoudiger te bewerkstelligen dan op smalle wegen. Dus of een aanval op het klassement echt nog zin heeft..?

Start: / 08.00 uur

Finish: / 10.32-10.46 uur

Sprinters

Van de acht etappes lijkt het enkel op Genting Highlands een onmogelijke opgave voor een sprinter om te winnen. Verder zijn er genoeg kansen voor mannen met rappe benen. En die zijn er. Andrea ‘Mister Langkawi’ Guardini, die al 24 etappes won in de etappekoers is er weliswaar niet bij, toch staan er heel wat andere snelle mannen aan het vertrek. Mohd Harrif Saleh (Terengganu) is de favoriet van het thuispubliek, terwijl Max Walscheid de enige sprinter is die op WorldTour-niveau rijdt. Van de Duitser wordt dus wel wat verwacht.

Concurrentie is er van Blake Quick (St. George), André Looij (SIOSS-Miogee), Ahmet Örken (Sapura), Giovanni Lonardi, Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè), Jérémy Lecroq (B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM) Dušan Rajović, Riccardo Minali (beiden Nippo-Delko One Provence), Nicola Venchiarutti en Luca Pacioni (Androni Giocattoli-Sidermec). Genoeg namen om een reeks interessante sprints mee te beleven.

Favorieten

“De startlocatie is op een eiland waar de Maleisische overheid op dit moment geen Chinezen toelaat”, wist Jeroen Meijers ons een aantal dagen geleden te vertellen. Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat twee Chinese teams, Hengxiang en Giant, noodgedwongen hebben moeten afzeggen. Jammer, Xianjing Lyu was misschien toch wel een naam geweest om in de gaten te houden. Maar helaas, het mag niet zo zijn voor de talentvolle Chinees.

Wie wel aan de start staat is Louis Meintjes. Weet u nog: 2020 zou het jaar moeten zijn waarin hij op het Tourpodium staat. We willen niet pessimistisch doen, maar het heeft er alle schijn van dat dit niet haalbaar is. Hij heeft in het verleden zeker mooie dingen laten zien, maar de laatste jaren was het niet veel soeps. Natuurlijk, het potentieel was er ooit, dus het zal nog wel niet weg zijn. Misschien is deze race een mooie opmaat naar meer? Als enige WorldTour-ploeg aan de start heeft NTT Pro Cycling in ieder geval wel wat te laten zien.

De Zuid-Afrikaan hoopt in de voetsporen te treden van landgenoten Ryan Gibbons, Reinardt Janse van Rensburg, David George en wijlen Ryan Cox, die deze koers eerder wisten te winnen. Maar Meintjes’ ploeg heeft meerdere ijzers in het vuur. Wat te denken van de 23-jarige Dylan Sunderland? Hij staat te boek als een ongepolijst robijntje voor het klimwerk. Zijn twaalfde plek op Willunga Hill tijdens de Tour Down Under verraadt zijn vorm. Ook wereldkampioen U23 Samuele Battistella mogen we verwachten.

Terengganuwil zich voor eigen volk tonen en dat kan ook. Daar moeten, wat het algemeen klassement betreft, echter geen Maleisische renners voor zorgen. Laten we beginnen met Etkel Eyob. Deze Eritreeër toonde afgelopen seizoen diverse malen zijn klimcapaciteiten. Met name zijn tweede plaats in de koninginnenrit van de Ronde van Japan maakte indruk. Als hij die benen weer weet te vinden kan hij een eind komen. Drew Mory van diezelfde ploeg is ook een niet te onderschatten factor.

Zijn ploeggenoot Artem Ovechkin is bij het verschijnen van deze voorbeschouwing de enige oud-winnaar die aan de start verschijnt. De Rus won deze etappekoers in 2018. Hij greep de macht op Cameron Highlands, een beklimming die toch een stuk minder heftig is dan Genting Highlands. Op die klim kwam hij vorig jaar flink tekort. Desondanks mogen we hem niet uitvlakken.

Dat geldt nog meer voor Pierre Rolland. Hij heeft zijn hoogtijdagen er al heel wat jaren opzitten, maar hij rijdt nog altijd een leuk stukje bergop. In het huidige deelnemersveld zou hij zomaar mee kunnen doen voor het podium. En wie weet zit zelfs de eindwinst er wel in voor de Fransman.

Voor Androni Giocattoli-Sidermec is de Ronde van Langkawi een wedstrijd waarin vaak is gescoord. We benoemden al José Serpa, maar ook de intussen geschorste Yonathan Monsalve schreef de wedstrijd namens het keurkorps van Gianni Savio al op zijn naam. Dit jaar huist de topfavoriet wederom in de gelederen van de formatie.

Kevin Rivera toonde in januari al zijn klimmersbenen in de Vuelta al Tachira en dat heeft hij ook eerdere jaren al gedaan. Op klimvermogen is hij misschien wel de sterkste van het hele veld. En mocht het de Costa Ricaan niet lukken, dan kan de Italiaanse ploeg ook nog rekenen op Jefferson Alexander Cepeda. De nummer negen van de jongste Tour de l’Avenir kan als een soort reservekopman worden gezien.

Verder hebben we nog een paar verre outsiders voor u in de aanbieding. Denk aan namen als Igor Chzhan (de beloftevolle Kazachse klimmer van Vino-Astana Motors), Hideto Nakane (Nippo-Delko One Provence) en Serghei Țvetcov, Pierpaolo Ficara en Danilo Celano (drie renners die uitkomen voor Sapura), Michael Vink (St. George Continental), Alex Hoehn (Wildlife Generation) en waarom ook niet: Jeroen Meijers (SSIOS Miogee).

Favorieten volgens WielerFlits*

**** Kevin Rivera

*** Louis Meintjes, Pierre Rolland

** Pierpaolo Ficara, Artem Ovechkin, Metkel Eyob

* Jefferson Alexander Cepeda, Danilo Celano, Serghei Țvetcov, Igor Chzhan

Weer en tv

Het wordt de komende week lekker warm in Maleisië. Het kwik stijgt in de hoofdstad elke dag tot boven de dertig graden. In een stad als Kuching zal het wat kouder zijn, al scheelt het niet heel veel. Wel kan er een hoop regen vallen, op Borneo en aan de oostkust van West-Maleisië is het immers het regenseizoen. Als de renners het droog houden mag dat een klein wonder heten.

De Tour de Langkawi wordt in Nederland en België uitgezonden door Eurosport.