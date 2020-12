UCI en fitnessmerk Wahoo slaan de handen ineen

De UCI gaat samenwerken met Wahoo Fitness, producent van onder andere indoor smarttrainers en fietscomputers. Het technologiebedrijf wordt de nieuwe sponsor van het WK wielrennen. In de komende twee edities kunnen deelnemers gebruik maken van de producten van het merk.

Ook gaat Wahoo Fitness het solidariteitsprogramma van de UCI ondersteunen. Zo gaat het bedrijf het trainings- en opleidingscentrum in Aigle van materiaal voorzien. “De komst van Wahoo Fitness als partner van de UCI is geweldig nieuws”, laat UCI-baas David Lappartient weten. “Als het gaat om innovatie, onderscheidt Wahoo zich. Het heeft een profiel dat past bij de ambities en de drive van de federatie om de wielersport te moderniseren, waardoor onze sport nog aantrekkelijker voor het grote publiek wordt.”

Lappartient is ervan overtuigd dat de producten van het bedrijf ook in de smaak gaan vallen bij de deelnemers aan het WK wielrennen. “Daarnaast helpt hun bijdrage aan het solidariteitsprogramma bij de ontbolstering van de kampioenen van de toekomst en biedt dit nieuwe ontwikkelingskansen in nieuwe gebieden.” Ook CEO Mike Saturnia van Wahoo is enthousiast. “Dat Wahoo en de UCI de prestaties van alle fietsers wil verbeteren en de fietssport toegankelijker wil maken over de hele wereld, maakt deze samenwerking extra speciaal.”