WADA: “Verheugd over uitspraak in Operation Aderlass”

Het WADA, de internationale dopingautoriteit, reageert verheugd op de rechterlijke uitspraak die is gedaan in de zaak Operation Aderlass. Dokter Mark Schmidt werd vrijdag door de rechtbank van München veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden.

Schmidt werd veroordeeld voor het toedienen van doping aan tientallen sporters. Behalve dat hij een celstraf kreeg opgelegd, mag hij ook drie jaar het beroep van arts niet uitoefenen. Justitie had vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Schmidt, die eerder ploegdokter was van onder andere Gerolsteiner, werd ervan verdacht tussen 2011 en 2019 atleten van bloeddoping te hebben voorzien.

Het WADA, dat nauw betrokken was bij Operation Aderlass, laat weten verheugd te zijn over de uitkomst van de zaak en ‘prijst alle betrokkenen die deze zaak tot een bevredigend einde hebben gebracht’. “We steunen de autoriteiten bij de inzet van hun juridische macht om het wereldwijde antidopingsysteem te versterken. Dit is een duidelijk voorbeeld van krachtige wetgeving in de bescherming van een schone sport en schone atleten.”