woensdag 20 maart 2024 om 11:37

Waarom Visma | Lease a Bike niet hoeft deel te nemen aan Classic Brugge-De Panne

Wielerploegen met een WorldTeam-licentie zijn verplicht om deel te nemen aan WorldTour-wedstrijden. Toch staat Visma | Lease a Bike vandaag niet aan de start van de Classic Brugge-De Panne. De reden: er is alleen een verplichte deelname voor wedstrijden die in 2016 tot de WorldTour behoorden.

Artikel 2.15.127 in het UCI-reglement geeft het volgende aan: ‘Een UCI WorldTeam moet met een ploeg van competitieve renners deelnemen aan UCI WorldTour-wedstrijden. Alle WorldTeams moeten deelnemen aan wedstrijden die in 2016 tot de UCI WorldTour behoorden. Voor andere UCI WorldTour-wedstrijden mogen UCI WorldTeams deelnemen op een vrijwillige basis.’

De Classic Brugge-De Panne was in 2016 nog een wedstrijd van 2.HC-niveau. De organisatie besloot pas in 2019 de stap te maken naar de WorldTour en dus is er voor deze koers geen verplichte deelname voor WorldTeams. Visma | Lease a Bike, INEOS Grenadiers en Decathlon AG2R La Mondiale beroepen zich op artikel 2.15.127 en zijn er vandaag dus niet bij. De overige vijftien WorldTeams zijn wel gewoon van de partij.

Artikel 2.15.127 is ook van toepassing voor de volgende WorldTour-wedstrijden: de Cadel Evans Great Ocean Road Race, Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt.