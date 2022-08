Waarom Sam Oomen achter Roglic en Dennis rijdt in ploegentijdrit: “Super lastig”

Video

Tijdens de speciaal ingelaste training voor de ploegentijdrit van de Vuelta a España was te zien dat Sam Oomen de ondankbare taak op zich krijgt om achter Primož Roglič en Rohan Dennis plaats te nemen. De Brabantse klimmer van Jumbo-Visma kan er zelf om lachen. “Ik had een vermoeden dat het redelijk pittig is. En het is pittig”, lacht hij bij WielerFlits.

“Achter Primož zitten is super lastig. Hij is een van de sterksten en een van de meest aerodynamische. Als ik achter hem zit, zit ik voor mijn gevoel al een halve beurt te draaien. Maar het is niet mijn taak om de ploeg op sleeptouw te nemen. Ik ga verre van de langste beurten draaien”, vertelt Oomen. “Ik heb begrepen dat ik de schakel ben tussen Primož en dan komen daarna Mike Teunissen en Edoardo Affini… Dat die overgang iets geleidelijker loopt. Ik ben meer een schakel.”

Mike Teunissen is dus gepositioneerd kort achter Oomen. Hij heeft vertrouwen in kopman Primož Roglič. “Ik vond hem in de training heel goed ogen. Er zat genoeg stamp op. Ik verwacht dat hij zijn ding kan doen in de ploegentijdrit”, geeft de Limburger aan bij WielerFlits. “We maken een goede kans, maar aan de andere kant is de concurrentie wel zwaar. We gaan ons best doen. Maar er zijn er meer. Met Roglič, Dennis en Affini gaat het wel vooruit, zullen we maar zeggen. Ik heb in Brussel met Wout van Aert en Tony Martin gereden, dus er zitten wel vaak genoeg pk’s in deze ploeg.”

Italiaans tijdritspecialist Edoardo Affini benadrukte voor onze camera het belang van de ploegentijdrit. “Het is een doel voor de Vuelta en ons team”, zegt hij in het Nederlands (hij spreekt de taal vanwege zijn Nederlandse vriendin, red.). “Wij gaan ons best doen en gaan zien wat het resultaat wordt. De concurrentie is sterk, maar ik denk dat wij ook sterk genoeg zijn om mee te doen. Wij gaan volle bak rijden en proberen om te winnen, zeker.”