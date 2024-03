The Outerline • maandag 18 maart 2024 om 18:00 maandag 18 maart 2024 om 18:00

Waardestijging in Formule 1 belangrijke les voor wielersport

Analyse Een uitspraak van Zak Brown, ceo van McLaren Racing in de Formule 1, is door de Huddle-Up nieuwsbrief aangegrepen om een aantal historische kenmerken en trends in deze wereldwijd populaire sport weer te geven. Vooral de uitspraak dat de huidige waarde van alle F1 teams nu wordt geschat op 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,2 miljard euro) is iets waar de wielersport bij moet stilstaan.

Volgens de Huddle-Up nieuwsbrief is het verhaal van Brown een van de meest interessante verhaallijnen in de sportbusiness. Nog niet zo lang geleden werden Formule 1-teams voor 1 euro verhandeld omdat ze elk jaar honderden miljoenen dollars aan investeringen kostten en bakken met geld verloren. De grotere merken in deze sport (Ferrari, Mercedes, Red Bull, etc.) hadden hier geen probleem mee omdat de F1 voor hen vooral een wereldwijd marketingplatform was.

Toen Liberty Media de sport in 2017 kocht voor 7,35 miljard euro, implementeerden ze een financieel model dat vergelijkbaar is met dat van Amerikaanse sportcompetities. F1-teams werken nu met een kostenplafond, vergelijkbaar met het salarisplafond in Amerikaanse sporten, waardoor de teams een strikt budget hebben dat de grens aangeeft hoeveel ze elk jaar maximaal kunnen uitgeven.

Dit is belangrijk omdat dit kostenplafond het speelveld tussen de verschillende teams op termijn gelijk maakt. Grotere teams mogen straks niet meer uitgeven dan de kleinere teams. Daarnaast stelt het kostenplanfond de teams in staat om nauwkeurige financiële budgetten op te stellen doordat de jaarlijkse uitgaven nu beter te voorspellen zijn. Met als gevolg dat nu al meer dan de helft van alle Formule 1-teams winst maakt. De grootste teams hebben inmiddels al waarderingen van meer dan 2,75 miljard euro.

Drive to Survive

Met een spannendere sport en programma’s zoals Netflix’s Drive to Survive, is het kijkerspubliek en de sponsoring blijven groeien en zit de sport financieel in een opwaartse lijn. Waar Liberty Media vooral veel krediet krijgt voor het opstarten van de sterke Netflix-serie Drive to Survive en mede daardoor de Amerikaanse markt veel beter wist te veroveren, was het invoeren van een kostenplafond tot dusver hun belangrijkste zet. Het maakte de teams financieel stabiel en creëerde een sterker economisch model. Hierdoor kwam er een veel evenwichtigere en competitievere sport.

Veel wieleranalisten en traditionele fans blijven de vergelijkingen met Formule 1 van de hand wijzen. Hoewel er duidelijke verschillen tussen beide sporten zijn, blijft The Outerline suggereren dat er in de Formule 1 belangrijke aanpassingen zijn gedaan waar ook het profwielrennen eens goed over moet nadenken.

Dit artikel is geschreven door het Amerikaanse platform The Outerline (Steve Maxwell / Joe Harris / Spencer Martin) met wie WielerFlits een samenwerkingsverband is gestart. The Outerline schrijft diepgaande artikelen en commentaren over de economie, het bestuur, de structuur en de competitie van het profwielrennen, gerangschikt op onderwerp.