Waalse Pijl-winnaar Hirschi voert Team Sunweb aan in Luik-Bastenaken-Luik vrijdag 2 oktober 2020 om 10:35

Team Sunweb heeft zijn selectie op papier voor Luik-Bastenaken-Luik van aanstaande zondag. De Duitse formatie rekent uiteraard op Marc Hirschi, woensdag nog winnaar van de Waalse Pijl. Ook Tiesj Benoot is van de partij.

De 22-jarige Hirschi maakt dit seizoen indruk in het tenue van Team Sunweb. Afgelopen woensdag won hij met verve op de Muur van Hoei, maar hij pakte eerder ook al een Touretappe met aankomst in Sarran. De jonge Zwitser veroverde eveneens een bronzen medaille op het WK in Imola, achter wereldkampioen Julian Alaphilippe en Wout van Aert.

Die laatste slaat Luik-Bastenaken-Luik over, maar Alaphilippe rijdt zondag zijn eerste wedstrijd als de nieuwe wereldkampioen. Hirschi kan in Wallonië rekenen op een sterke en jonge ploeg, met Thymen Arensman (20), Ilan Van Wilder (20), Mark Donovan (21), Michael Storer (23) en Robert Power (25).

Benoot mocht eerder dit jaar 26 kaarsjes uitblazen, maar de Belg is toch de oudste renner binnen de selectie voor Luik-Bastenaken-Luik. De klassiekerspecialist zal ongetwijfeld hopen op een mooie uitslag, zo vlak voor de belangrijke klassiekerperiode met onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Selectie Team Sunweb voor Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Thymen Arensman

Tiesj Benoot

Mark Donovan

Marc Hirschi

Robert Power

Michael Storer

Ilan Van Wilder