Waalse Pijl wellicht zonder Julian Alaphilippe: “Ik wil eerst genieten en herstellen”

De kersverse wereldkampioen staat bij de bookmakers genoteerd als dé topfavoriet voor de Waalse Pijl. Maar tegen de Franse radiozender RMC liet Julian Alaphilippe gisteravond uitschijnen liever te passen voor de Ardennenklassieker. “Woensdag gaat te nipt worden. Ik wil eerst genieten en herstellen.”

In de selectie die Deceuninck-Quick-Step zaterdag de wereld instuurde is Julian Alaphilippe de kopman voor de Waalse Pijl. En daar is officieel op dit moment nog geen tegenbericht van gekomen, maar tegen de Franse radiozender RMC vertelde de Franse springveer dat hij wellicht pas in Luik-Bastenaken-Luik voor het eerst zijn regenboogtrui zal showen.

Alaphilippe, zowel in 2018 als in 2019 winnaar op de Muur van Hoei, heeft zich dit najaar nog een aantal doelen gesteld. Dus moeten er keuzes gemaakt worden. “Ik denk niet dat ik woensdag de Waalse Pijl zal rijden. Die komt toch net iets te vroeg en dan spreek ik in termen van lichamelijk en emotioneel herstel. Mijn titel verdedigen in de Waalse Pijl is wellicht niet de beste keuze.”

“Ik ga het nog bespreken met de ploegleiding”, vulde de 28-jarige Fransman nog aan. “Natuurlijk zou het mooi zijn om er al van start te gaan in de regenboogtrui, maar ik koers altijd om te winnen. Ik zou toch liever even bekomen van de emoties, van de trui genieten en dan zondag top zijn in Luik-Bastenaken-Luik en al wat daarna nog volgt.” Waarmee hij op de Amstel Gold Race en zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen doelt.