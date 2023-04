Waalse Pijl: Soudal Quick-Step rekent, bij afwezigheid Alaphilippe, op Schmid en Bagioli

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de komende Waalse Pijl uit de doeken gedaan. Drievoudig winnaar Julian Alaphilippe is zoals verwacht niet van de partij en dus rekent de Belgische ploeg vooral op Andrea Bagioli en Mauro Schmid.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen speelt in de écht grote koersen voorlopig een bijrol en kwam in de Ronde van Vlaanderen tot overmaat van ramp ten val. De 30-jarige coureur kampt sinds zijn crash met een slijmbeursontsteking aan zijn knie en moest al passen voor de Amstel Gold Race.

Ook de Waalse Pijl, zijn geliefkoosde klassieker, komt te vroeg. In 2018, 2019 en 2021 was Alaphilippe nog de beste op de Muur van Hoei. Ook werd hij al tweede in de Waalse Pijl, om precies te zijn in 2015 en 2016. De Fransman hoopt zondag nog wel te kunnen deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik.

Andrea Bagioli en Mauro Schmid zijn, bij afwezigheid van Alaphilippe, de kopmannen in de Waalse Pijl. Beide renners zijn uitstekend op dreef. Zo werd Bagioli achtste in de Brabantse Pijl en zesde in de Amstel Gold Race. Schmid liet zich dan weer zien in de Ronde van het Baskenland. Ook Ilan Van Wilder, James Knox, Dries Devenyns, Pieter Serry en Louis Vervaeke maken deel uit van de selectie voor de Waalse Pijl.

Vertrouwen

“We reizen met vertrouwen af naar de Waalse Pijl. Bagioli zag er afgelopen week sterk uit, terwijl ook Schmid en Knox in een goede vorm verkeren. Serry, Van Wilder en Vervaeke keren terug na een goede trainingsperiode. Veel teams zullen de koers controleren om hun renners in een goede positie aan de Muur van Hoei te laten beginnen. Daar wordt alles beslist. Wij geloven in onze kansen”, is ploegleider Geert Van Bondt optimistisch.

Selectie Soudal Quick-Step voor Waalse Pijl (woensdag 19 april)

Andrea Bagioli

Dries Devenyns

James Knox

Mauro Schmid

Pieter Serry

Louis Vervaeke

Ilan Van Wilder