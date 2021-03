W52-FC Porto en Raúl Alarcón in beroep tegen dopingschorsing

Raúl Alarcón en zijn ploeg W52-FC Porto gaan in beroep tegen de vierjarige schorsing van het Antidopingtribunaal van de UCI. De continentale ploeg uit Portugal gelooft in de onschuld van de Spanjaard, die op basis van het overtreden van de dopingregels tot oktober 2023 geschorst is.

Volgens de internationale wielerunie heeft Alarcón zich schuldig gemaakt aan ‘het gebruik van verboden methodes en/of het gebruik van verboden middelen’. Eerder was hij al voorlopig geschorst vanwege abnormale waardes in het biologische paspoort. Met terugwerkende kracht is daarom een schorsing van vier jaar ingegaan, die eind 2023 eindigt. De 34-jarige Alarcón heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt.

Zijn ploeg W52-FC Porto neemt het voor hem op. De president van voetbalclub FC Porto, een sponsor van de continentale ploeg, heeft in een televisie-interview bevestigd dat hij in beroep gaat. Volgens hem loopt er een beroep bij het CAS (Hof van Arbitrage voor Sport) in Lausanne. “We gaan alles daarvoor inzetten”, vertelde president Jorge Nuno Pinto da Costa.

“Mensen denken dat Raúl de Volta a Portugal gewonnen heeft omdat hij doping heeft gebruikt. Maar alle etappes kwam hij door de dopingcontroles en geen enkele keer testte hij positief”, aldus Pinto da Costa. “We zullen ver gaan om de eer van de renner en onze ploeg te verdedigen. Ja, hij heeft vaak de gele trui gedragen in de Volta, maar hij is ook alleen maar negatief getest.”

Succesjaren

Alarcón was de voorbije jaren erg succesvol in dienst van het Portugese W52-FC Porto. Zo won hij in 2017 en 2018 de Volta a Portugal en was hij vier jaar geleden ook de beste in de Vuelta Asturias, voor niemand minder dan Nairo Quintana. Deze resultaten worden geschrapt, meldde de UCI.