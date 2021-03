Spanjaard Raul Alarcón voor vier jaar geschorst

Raúl Alarcón is door het Antidopingtribunaal van de UCI voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de antidopingregels. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in. Dit betekent dat de 34-jarige Alarcón tot en met 20 oktober 2023 niet mag uitkomen als wielrenner.

In mei van 2019 werd door Portugese media al melding gemaakt van abnormale waardes in het biologische paspoort van Alarcón. Vijf maanden later werd de renner voorlopig geschorst en nu heeft de UCI besloten om Alarcón definitief voor vier jaar te schorsen vanwege ‘het gebruik van verboden methodes en/of het gebruik van verboden middelen’.

Alarcón ontkende altijd met klem dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dopinggebruik. “Het is allemaal een leugen, ik deed niets verkeerd. Ik zal in het aankomende proces dan ook proberen aan te tonen dat ik onschuldig ben en geen enkele regel heb overtreden”. De Spanjaard is er echter niet in geslaagd om de UCI te overtuigen van zijn onschuld.

Schrappen

Alarcón was de voorbije jaren erg succesvol in dienst van het Portugese W52-FC Porto. Zo won hij in 2017 en 2018 de Volta a Portugal en was hij vier jaar geleden ook de beste in de Vuelta Asturias, voor niemand minder dan Nairo Quintana. Deze resultaten zullen binnenkort worden geschrapt, zo laat de UCI weten in een perscommuniqué.