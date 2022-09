Vueltawinnaar Remco Evenepoel: “Hier heb ik zo hard voor gewerkt”

Remco Evenepoel was na afloop van de twintigste Vueltarit in tranen. De Belg liet zijn emoties in de vrije loop, nu hij morgen de Vuelta a España op zijn naam mag schrijven. “Ik heb nooit aan etappewinst gedacht. Ik moest alleen controleren en in mezelf geloven”, aldus Evenepoel in het flashinterview.

“Ik weet niet wat er in mij omgaat nu. Het is fantastisch. Al de kritiek die ik heb gekregen, alle slechte commentaren vorig jaar: eindelijk heb ik daarop kunnen antwoorden met de pedalen. Ik heb zo hard gewerkt om in mijn beste vorm hier naar toe te komen. En zo kon ik voor het eerst eens gezond aan een grote ronde beginnen. Ik was heel gestrest vanochtend. Ik had weinig geslapen, omdat je niet wist wat er ging gebeuren. Gelukkig is alles goed gegaan.”

Evenepoel wordt zo de eerste Belgische grote rondewinnaar sinds 1978. “Ik ben heel blij om de eerste te zijn die een grote ronde wint voor Patrick Lefevere. Ik ben ook heel blij voor België, mijn ploegmaats, ouders, verloofde. Ik ben zo veel van huis geweest, dus dit doet veel deugd. Het is een fantastisch jaar. Ik heb een monument gewonnen, San Sebastian, twee etappes en het klassement hier. En in de winter ga ik trouwen. Dit is het beste jaar ooit.”