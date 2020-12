Vuelta-wedstrijd voor vrouwen van drie naar mogelijk zeven etappes

De vrouwenwedstrijd die gekoppeld is aan de Vuelta a España werd dit jaar al uitgebreid naar drie dagen, maar Vuelta-baas Javier Guillén heeft op een persconferentie laten weten dat de wedstrijd in de toekomst tussen de vijf en zeven etappes zal tellen.

De Ceratizit Challenge by La Vuelta sloot dit jaar de ingekorte kalender van de Women’s World Tour af. De rensters kregen drie etappes voorgeschoteld in de buurt van Madrid. Het begon allemaal met een relatief vlakke openingsetappe naar Escalona, gevolgd door een individuele tijdrit van negen kilometer en een vlakke slotrit in het centrum van Madrid.

Guillén, die als koersdirecteur verantwoordelijk is voor (normaal gesproken) de laatste grote ronde van het seizoen, is achter de schermen echter druk bezig om de vrouwenwedstrijd nog verder uit te breiden. Guillén wil binnen enkele jaren een rittenkoers organiseren tussen de vijf en zeven etappes.

Erelijst

Dit jaar ging de eindzege in de Ceratizit Challenge by La Vuelta naar Lisa Brennauer, voor Elisa Longo Borghini en Lorena Wiebes. In 2015 werd de koers voor het eerst georganiseerd. Shelly Olds was de eerste winnares. Jolien D’hoore (2016, 2017), Ellen van Dijk (2018) en Brennauer (2019 en 2020) volgden in haar voetsporen.