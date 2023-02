Vuelta voor vrouwen start in Torrevieja, ‘slotrit finisht op Lagos de Covadonga’

La Vuelta Femenina by Carrefour.es, zoals de Ronde van Spanje vanaf 2023 door het leven gaat, zal van start gaan in Torrevieja. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Het volledige parcours van de zevendaagse zal dinsdag 28 februari onthuld worden.

Torrevieja, een badplaats zo’n veertig kilometer ten zuiden van Alicante, organiseerde in 2019 al de start van de Vuelta a España voor mannen. Astana won toen een ploegentijdrit van het natuurpark Salinas de Torrevieja naar Torrevieja. “Het promoten van de vrouwensport heeft ons gemotiveerd om opnieuw de samenwerking te zoeken met de Vuelta”, zegt Eduardo Dolón, de burgemeester van Torrevieja.

Openingstijdrit?

De Vuelta voor vrouwen, die vorig jaar nog Ceratizit Challenge by La Vuelta heette, is dit jaar voor het eerst zeven etappes lang. De door Annemiek van Vleuten gewonnen editie van 2022 was nog vijf etappes. De komende uitgave duurt van 1 tot en met 7 mei. Hoe de route er precies uit zal zien, is nog afwachten. Zoals gezegd, wordt dat op 28 februari bekendgemaakt. Wel gaan er al verschillende geruchten.

Zo zou de wedstrijd, volgens SprintFinal, beginnen met een 14 kilometer lange tijdrit. Daags nadien zou er een vlakke, 105 kilometer lange rit van Orihuela naar Pilar de la Horadada op het programma staan. La Roda en Guadalajara zijn de finishplaatsen van de derde en vierde etappe, als de informatie van SprintFinal klopt. De vijfde rit zou dan weer eindigen in Mirador de Riaza, waar de puncheurs een kans zouden krijgen op een explosieve helling.

Lagos de Covadonga

Het laatste weekend lijkt plaats te gaan vinden in Cantabrië. Daar wacht volgens de geruchten eerst een 107 kilometer lange rit door het middengebergte, van Castro-Urdiales en Laredo. De ultieme climax moet daarna volgen in een etappe naar Lagos de Covadonga (12,5 kilometer aan 6,9%). Deze beklimming is sinds 1983 maar liefst 22 keer opgenomen in het parcours van de Vuelta a España. De laatste keer dat de mannenkoers er finishte, in 2021, ging de overwinning naar Primoz Roglic.

