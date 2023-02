Annemiek van Vleuten rijdt ook in afscheidsjaar Vuelta, Giro én Tour

Annemiek van Vleuten maakt zich op voor een zeer intensief afscheidsjaar. De regerend wereldkampioene zal ook in 2023 aan de start verschijnen van La Vuelta Femenina, de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes. Vorig jaar slaagde Van Vleuten er in om de toch wel unieke trilogie te voltooien.

Van Vleuten (40) heeft op haar eigen website inmiddels haar wedstrijdprogramma bekendgemaakt. De renster van Movistar begint volgende week in de Setmana Ciclista Valenciana (16-19 februari) aan het nieuwe seizoen. Vervolgens staan Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en Strade Bianche (4 maart) op het programma, gevolgd door een hoogtestage van iets minder dan vier weken op Tenerife (5-31 maart).

Op Tenerife hoopt Van Vleuten zich volledig klaar te stomen voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers, met de Ronde van Vlaanderen (2 april), Amstel Gold Race (16 april), Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Een week na Luik-Bastenaken-Luik volgt met La Vuelta Femenina (1-7 mei) alweer de eerste ‘grote ronde’ van 2023. Er was eerst nog onduidelijk over een Vuelta-deelname, maar Van Vleuten heeft nu de knoop doorgehakt.

Eindigen met een nieuwe wereldtitel?

Na de Spaanse wielerronde last Van Vleuten een rustperiode en een nieuwe hoogtestage in, al is de locatie nog niet bekend, van ruim drie weken in aanloop naar het Nederlands wegkampioenschap (24 juni, onder voorbehoud) en de Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli). Na de Giro trekt Van Vleuten gelijk door naar Livigno, waar ze nog twee weken op hoogte zal verblijven en zal toewerken naar een laatste vormpiek voor de Tour de France Femmes (23-30 juli) en de wereldkampioenschappen in Glasgow (10-12 augustus).

Na het WK tijdrijden (10 augustus) en WK op de weg (12 augustus) zit de carrière van Vleuten er definitief op.

Programma Annemiek van Vleuten

Setmana Ciclista Valenciana (16-19 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (25 februari)

Strade Bianche (4 maart)

Hoogtestage op Tenerife (5-31 maart)

Ronde van Vlaanderen (2 april)

Amstel Gold Race (16 april)

Waalse Pijl (19 april)

Luik-Bastenaken-Luik (23 april)

La Vuelta Femenina (1-7 mei)

Hoogtestage (29 mei-22 juni)

Nederlands wegkampioenschap (24 juni)*

Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli)

Hoogtestage in Livigno (10-22 juli)

Tour de France Femmes (23-30 juli)

Wereldkampioenschap tijdrijden (10 augustus)

Wereldkampioenschap op de weg (12 augustus)

* Onder voorbehoud