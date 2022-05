‘Vuelta-organisatie denkt aan opvallende passage tijdens slotrit naar Madrid’

De organisatie van de Vuelta a España heeft volgens de Spaanse sportkrant Marca wel zeer ambitieuze plannen voor de eerstvolgende editie van de drieweekse rittenkoers. Organisator Unipublic zou in de slotrit naar Madrid namelijk een bezoekje willen brengen aan Wanda Metropolitano, de thuishaven van voetbalclub Atletico Madrid.

Als het aan het organiserende Unipublic ligt, trekken de renners in de slotetappe van de komende Vuelta a España door het voetbalstadion van Atletico Madrid, op weg naar de finish in het centrum van Madrid. En dat is nog niet alles: een idee is om dit te doen tijdens de rust van een wedstrijd van de Spaanse topclub. Wanda Metropolitano biedt plaats aan bijna 70.000 toeschouwers.

Sportkrant Marca benadrukt wel dat de plannen nog in de kinderschoenen staan en voorlopig alleen op een informele manier zijn besproken. De organisatie van de Vuelta heeft nog niet gesproken met de directie van Atletico Madrid en andere betrokken instanties. Er ligt dus nog geen concreet voorstel op tafel.

Zeker is wel dat de Vuelta dit jaar zal starten in Nederland. Na een ploegentijdrit in Utrecht staan er nog twee etappes (Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda) op Nederland grondgebied op het programma. De Vuelta-karavaan trekt vervolgens naar Spanje voor de resterende ritten.

Niet de eerste keer De Vuelta a España is overigens niet aan zijn proefstuk toe, als het gaat over passages door een voetbalstadion. In de Vuelta van 2019 vertrok de dertiende etappe namelijk vanuit San Mamés, sinds 2013 de thuishaven van voetbalclub Athletic Bilbao. Nadat alle renners de startlijst hadden getekend op het voorterrein van het stadion, maakte de karavaan een ereronde over het veld waar de Baskische wielrenners Omar Fraile, Jonathan Lastra en Mikel Bizkarra zich in de clubkleuren hadden gestoken.