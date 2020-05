Vuelta-baas optimistisch: “Maar organisatorisch is het ingewikkeld” vrijdag 29 mei 2020 om 16:52

Javier Guillén, koersdirecteur van de Vuelta a España, wordt steeds hoopvoller over het doorgaan van de Vuelta a España dit najaar. De Spaanse rittenkoers staat op de herziene kalender gepland voor eind oktober. “Ik ben erg optimistisch en ik zie de toekomst van de Vuelta goed in”, aldus Guillén tegen Sport.es.

Dat er werk aan de winkel is, zegt Guillén erbij. “We moeten ons houden aan het hygiënische protocol waarmee gewerkt wordt. Organisatorisch is het erg ingewikkeld, omdat er elke dag een nieuw hotel is en elke dag een nieuwe stad. Daarnaast zijn bijeenkomsten nog niet mogelijk”, geeft hij aan.

Toch kijkt hij met positiviteit naar de toekomst. “We hoeven onszelf gelukkig niet opnieuw uit te vinden, omdat we al in het nieuwe normaal leven. De sport verliest wel zijn ziel en essentie zonder publiek, maar er zijn middelen om dat op te lossen”, voorspelt Guillén. “Laten we hopen dat er in oktober minder beperkingen zijn voor publieke bijeenkomsten, want dan kunnen we rekenen op fans langs de weg.”