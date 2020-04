Vuelta-baas Guillén: “We zagen niks in een overlap met de Tour” woensdag 15 april 2020 om 17:03

Nu de Tour de France met twee maanden is verplaatst, zal de organisatie van de Vuelta a España op zoek moeten naar een nieuwe datum. “We kunnen nog geen uitsluitsel geven, maar we zagen niks in een overlap met de Tour”, zo vertelt Vuelta-baas Javier Guillén in een interview met Ciclo21.

De Vuelta zal nog steeds na de Tour en de Giro d’Italia worden georganiseerd, mits de coronacrisis op tijd is bezworen. “We zullen nu moeten schuiven met data, maar we kunnen op dit moment niet zeggen wanneer de Vuelta zal plaatsvinden. We weten ook nog niet wanneer de Giro op de planning staat”, aldus Guillén.

De Spanjaard is wel blij met het daadkrachtige optreden van de UCI. “Ik moet de UCI en de Touroganisatie bedanken. Ze hebben snel een alternatieve kalender weten samen te stellen.” Guillén heeft vrijdag 15 mei met rood omcirkeld in zijn agenda, aangezien de UCI dan komt met een nieuwe versie van de gehele UCI-kalender.

De 75e editie van de Ronde van Spanje zal normaal gesproken starten in Nederland, al is het nu de vraag of het in pakweg november organisatorisch nog haalbaar is. “Er spelen ontzettend veel factoren mee. Welke andere evenementen zijn er op dat moment? Hoeveel politie-inzet is er beschikbaar? Dat soort vragen”, aldus Martijn van Hulsteijn namens organisatiecomité La Vuelta Holanda.