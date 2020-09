Vuelta-baas Guillén: “Dat de Tour Parijs haalde was heel belangrijk voor ons” woensdag 23 september 2020 om 18:02

Javier Guillén, directeur van de Vuelta a España, heeft de Tour de France nauwlettend gevolgd. Dat de Franse drieweekse ronde het einde had gehaald, was een opsteker voor de organisator van de Spaanse koers.

Dat de organisatie van de Vuelta a España onverminderd doorgaat, laat Javier Guillén weten in een interview met Diario AS. In het doorgaan van de wedstrijd neemt een speciaal protocol een sleutelpositie in. “We moeten de ontwikkeling van de pandemie op de voet volgen en hopen dat deze zal verminderen. Maar binnen de organisatie gaan we er niet vanuit dat er geen wedstrijd is. We kijken niet naar een ander scenario.”

Goede voorbeelden

Bij iedereen is er de wil om de Spaanse ronde te laten plaatsvinden, zegt Guillén. “Ook bij de CSD (de nationale sportraad, red), die een protocol presenteerde voor de hervatting van wedstrijden. En als het erop aankomt, is er een aantal goede voorbeelden: de Vuelta a Burgos ging door, de Dauphiné, de Ronde van Polen, de Tirreno, de Tour de France. We zijn blijkbaar geen sport die besmettingen aantrekt of ze verspreidt.”

Volgens de Vuelta-baas was het erg belangrijk dat de Tour het einde haalde in Parijs. “Heel erg belangrijk! De realiteit is dat de Tour is begonnen en geëindigd zonder incidenten. Als je aan mij zou vragen wat er zou zijn gebeurd als de Tour niet of slecht was afgelopen, had ik geantwoord dat we met de Vuelta een serieus probleem zouden hebben. De Tour is immers het wiel om te volgen.”

La Vuelta en casa

‘La Vuelta en casa’ is de slogan die de Ronde van Spanje dit jaar hanteert, de Vuelta thuis. “Ik wil zelfs mijn excuses aanbieden aan de fans in zo’n ongebruikelijk en vreemd jaar, maar ik smeek de mensen om thuis te blijven. We willen voorstellen dat mensenmassa’s op punten als bergpassen worden vermeden en dat er beperkingen gelden. Welke kan ik nog niet zeggen, maar we willen in deze editie koste wat het kost grote drukte vermijden.”

Hoewel de Tour corona buiten het peloton hield, raakte preses Christian Prudhomme wèl besmet. “Ik zie nog liever dat de wedstrijdleider besmet raakt dan een renner, want het belangrijkst is de koers. Uiteraard zal ik er alles aan doen om dat te voorkomen, al bevind ik me buiten de bubbel. We moeten Prudhomme complimenteren met deze historische Tour en dankbaar zijn voor hun transparantie. Ik was blij dat hij herstelde, dat hij weer bij was en dat hij Parijs kon halen.”

Sterk deelnemersveld

Op sportief vlak verwacht Guillén een sterk deelnemersveld. “We kunnen rekenen op renners als Chris Froome, Enric Mas… met Richard Carapaz, Tom Dumoulin… Ik hoop tevens op Marc Soler, een renner die wat teweeg kan brengen. We zullen zien welke line-up Jumbo-Visma heeft. Die ploeg heeft, zoals we allemaal hebben kunnen zien, veel renners van hoog niveau. Ik zeg dit zonder precies te weten wie er uiteindelijk komt, maar alles wijst erop dat het veld goed is.”