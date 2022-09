Vuelta a San Juan in 2023 terug op de kalender

De afgelopen twee jaar kon de Vuelta a San Juan niet doorgaan vanwege de coronacrisis. In 2023 is de wedstrijd echter terug, laat de organisatie weten op haar website. De Argentijnse rittenkoers zal duren van 22 tot 29 januari.

“Met groot enthousiasme en grote blijdschap, kondigt de organisatie van de Vuelta a San Juan aan dat de wedstrijd opnieuw gehouden wordt en aan het begin van het seizoen 2023 plaatsvindt”, begint het bericht. “De datum die ons toegewezen is voor de 39e editie van San Juan, een referentiepunt voor Latijns-Amerika, is zondag 22 tot zondag 29 januari.”

De laatste naam op de erelijst van de Vuelta a San Juan is Remco Evenepoel. Hij won in 2020. Destijds had de wedstrijd van een week een 2.Pro-status, de drie voorgaande jaren was het een 2.1-koers. In 2017 was Bauke Mollema de beste.