Vuelta a Murcia: Madouas maakt seizoensdebuut, Luis León Sánchez leidt Astana

Groupama-FDJ, BORA-hansgrohe en Astana Qazaqstan hebben allen hun selectie voor de Vuelta a Murcia (11 februari) onthuld. Groupama-FDJ reist af naar Spanje met onder anderen Valentin Madouas. Voor de Fransman is het zijn eerste wedstrijd van 2023.

Madouas, vorig jaar derde in de Ronde van Vlaanderen en tiende in de Tour de France, heeft in de Vuelta a Murcia het gezelschap van Lewis Askey, Fabian Lienhard, Lorenzo Germani, Matthieu Ladagnous, Paul Penhoët en Ignatas Konovalovas. Die laatste vervangt Bruno Armirail, die vanwege ziekte verstek heeft gegeven. In de Clásica de Almeria (12 februari), traditioneel een sprinterkoers, start Groupama-FDJ met hetzelfde zevental.

BORA-hansgrohe brengt in de Vuelta a Murcia onder anderen Marco Haller, Nils Politt en Jordi Meeus aan het vertrek. Daarnaast zijn ook Jonas Koch, Luis-Joe Lührs, Frederik Wandahl en mountainbiker Victor Koretzky van de partij. Hoe de ploeg van BORA-hansgrohe voor de Clásica de Almera eruitziet, is nog niet bekend.

Thuisrijder Luis León Sánchez

Ook Astana Qazaqstan heeft enkel nog het zevental voor de Vuelta a Murcia onthuld. De Kazachse formatie treedt zaterdag aan met thuisrijder Luis León Sánchez als absoluut speerpunt. De Murciaan won de wedstrijd van zijn eigen regio al twee keer: in 2018 en 2019. In dat laatste jaar was de Vuelta a Murcia overigens nog een tweedaagse. Deze editie wordt hij bijgestaan door Fabio Felline, Yevgeni Gidich, Dmitriy Gruzdev, Vadim Pronskiy, Artyom Zakharov en Gleb Brussenskiy.