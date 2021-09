Vuelta a España bevestigt data van Nederlandse Gran Salida

De Vuelta a España begint volgend jaar op vrijdag 19 augustus in Utrecht, waarna de ronde twee dagen in Nederland blijft. Dat heeft de organisatie vandaag bevestigd in een perscommuniqué.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de Vuelta in 2020 in Nederland zou beginnen. Voor dat jaar was op vrijdag 14 augustus een openingsploegentijdrit gepland in Utrecht. Daarna volgden twee ritten in lijn: een van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht en een met start en finish in Breda. Deze plannen moesten echter de koelkast in vanwege de coronapandemie. De start in de provincies Utrecht en Noord-Brabant werd geannuleerd en een ingekorte Vuelta begon in Irún.

De focus werd echter al snel naar 2022 gelegd en eerder jaar gaf de Vuelta-organisatie groen licht. Vandaag alle data bevestigd: het concept is hetzelfde gebleven – de Vuelta gaat op vrijdag 19 augustus van start met een ploegentijdrit door de straten van Utrecht. De tweede etappe wordt op 20 augustus verreden tussen ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Op 21 augustus zijn start en finish in Breda. De ploegenpresentatie vindt op 18 augustus plaats in het centrum van Utrecht.

Bijzondere band

“We hebben eindelijk een officiële datum. We keken ernaar uit om het project La Vuelta Holanda weer op te pakken en nu kunnen we niet wachten om weer aan de slag te gaan. We zijn een prachtig programma aan het samenstellen voor bewoners en bedrijven, maar ook voor al onze internationale gasten. Ons doel is om de bijzondere band die er al is tussen Spanje en Nederland nog verder te versterken”, laat burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht weten.

Die visie wordt gedeeld door Javier Guillén, koersdirecteur van de Vuelta. “We stellen de nieuwe data vast voor een project waar bijna zes jaar aan is gewerkt. Deze extra maanden hebben niets afgedaan aan ons enthousiasme om samen te werken, noch aan het enthousiasme en de ambitie die we vanaf de allereerste dag in de organisatie van deze start hebben gestoken. Deze start gaat de boeken in als een mijlpaal voor zowel de Spaanse als de Nederlandse wielersport.”

etappe 1 etappe 2 etappe 3