Vuelta a España begint in 2023 in Barcelona

De Vuelta a España van 2023 gaat van start in Barcelona. De populaire vakantiebestemming aan de Middellandse Zee organiseert de eerste twee etappes van de ronde, die, naar het zich nu laat aanzien, begint met een ploegentijdrit. Een dag later start een rit-in-lijn in de toeristische stad. De laatste keer dat de Vuelta naar Barcelona kwam, was in 2012.

De overeenkomst tussen de Vuelta en Barcelona werd vandaag bekendgemaakt. De ronde gaat op zaterdag 19 augustus 2023 van start in Barcelona en finisht op 10 september, na drie weken en 21 etappes, in Madrid. Het is de bedoeling om te beginnen met een ploegentijdrit door het centrum van Barcelona. De wedstrijdorganisatoren willen aankomen en starten op kenmerkende plaatsen in de stad, hoewel de beslissing over het parcours nog moet worden genomen.

Voorlopig is er ook nog geen besluit genomen over de etappe van zondag. Daarvoor liggen drie opties op tafel: noordwaarts richting Andorra, richting Aragon via Lleida of richting Valencia via Tarragona. Andorra is al jaren een ‘trouwe’ bondgenoot van de Vuelta en in dit geval zou het de gemakkelijkste route zijn vanuit Barcelona, schrijft El Periodico. Om de tweede etappe naar de Pyreneeën te sturen zou echter betekenen dat er meteen verschillen ontstaan in het klassement.

In 2012 was Barcelona voor het laatst een etappeplaats in de Vuelta. In de negende etappe bleef Philippe Gilbert de Spanjaard Joaquim Rodríguez voor op de Montjuïc. In de jaren daarna keerde Barcelona haast steevast terug als aankomstplaats voor de slotrit van de Ronde van Catalonië. Afgelopen jaar kwam Thomas De Gendt solo als winnaar over de finish, nadat hij in de slotfase afrekende met zijn medevluchter Matej Mohorič.

Naast de Vuelta gaat in 2023 nog een Grote Ronde in Spanje van start. De Tour de France begint volgend jaar namelijk in Bilbao.

Gran Salida in Utrecht

Voorlopig is het nog niet zo ver en moet eerst de Vuelta a España van 2022 worden verreden. De ronde begint dit jaar in Nederland met een ploegentijdrit door Utrecht. Daarna staan twee ritten-in-lijn op het programma, waarvan de eerste rit van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht leidt en de tweede door en rond Breda gaat. Onder anderen Alejandro Valverde, Remco Evenepoel en Tadej Pogačar zijn van plan om aan de start te verschijnen.

