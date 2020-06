Vuelta a Burgos en Czech Tour eerste rittenkoersen voor Bingoal-Wallonie Bruxelles

Ook steeds meer Pro Teams hebben hun programma voor de eerste koersweken rond. Zo hervat Bingoal-Wallonie Bruxelles de competitie in de Vuelta a Burgos.

Het team van manager Christophe Brandt herbegint dus in Burgos, waar niet minder dan vijftien WorldTour-ploegen aan de start staan. Bingoal-Wallonie Bruxelles is een van de zeven andere teams die er een plekje wist te bemachtigen. De organisatoren kregen maar liefst tussen de 35 en de 40 kandidaturen binnen.

Het team blijft nog een dagje extra in Spanje, want op 2 augustus staat Circuito de Getxo op de agenda. Vervolgens reist het het Waalse opleidingsteam naar Tsjechië vooraleer het aan zijn Belgische programma begint. Ook in augustus staan met de Tour du Limousin en de Ronde van Hongarije nog twee buitenlandse rittenkoersen op de kalender.

Programma Bingoal-Wallonie Bruxelles voor augustus:

28 juli – 1 augustus: Vuelta a Burgos

2 augustus: Circuito de Getxo

6-9 augustus: Czech Tour

15 augustus: Dwars door Hageland

16-19 augustus: VOO-Ronde van Wallonië

18-21 augustus: Tour du Limousin

29 augustus: Druivenkoers Overijse

29 augustus – 2 september: Ronde van Hongarije

30 augustus: Brussels Cycling Classic