dinsdag 19 december 2023 om 20:35

Vuelta 2024: Loodzware ronde begint én eindigt met een tijdrit

Een ronde voor de pure klimmers: deze conclusie kunnen we wel trekken na de presentatie van het parcours van de Vuelta a España 2024. De 79ste editie van de drieweekse wielerronde begint volgend jaar met een driedaagse passage door buurland Portugal

De Ronde van Spanje begint volgend jaar op zaterdag 17 augustus in Lissabon, naast de bekende Toren van Belem, die aan de oever van de rivier Taag staat. De finish is dan in het naastgelegen Oeiras, na een grotendeels vlakke tijdrit van 12 kilometer. Ook de tweede etappe (Cascais – Ourém) en de derde rit (Lousã – Castello Branco) gaan op Portugees grondgebied verreden worden. En dat is toch best wel bijzonder.

Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat de Vuelta in het buitenland start. In de afgelopen 78 edities begon de ronde slechts vier keer niet in Spanje. Lissabon was in 1997 al verantwoordelijk voor de eerste buitenlandse start, waarna de Vuelta ook nog vanuit Assen (2009), Nîmes (2017) en Utrecht (2022) vertrok. De tweede Portugese rit is wellicht iets voor de puncheurs, terwijl de rappe mannen verre van kansloos zijn in rit drie.

Klimmen geblazen

Op dag vier verlaat de Vuelta-karavaan Portugal voor de eerste etappe op Spaans grondgebied, en het is meteen een zeer pittige bergrit met met onderweg een beklimming van eerste, een klim van tweede en een helling van derde categorie, alvorens te finishen op de flanken van de Pico Villuercas (14,5 km aan 6,2%). De Vuelta bracht twee jaar geleden nog een bezoekje aan deze klim en toen kwam Romain Bardet als eerste over de streep.

Daarna staan er enkele etappes in het zuiden van Spanje te wachten, en dan met name in de vaak bloedhete regio Andalusië. Zo finishen de renners in Sevilla, zijn er niet te onderschatten etappes naar Yunquera en Córdoba en zijn er bergritten uitgetekend richting Cazorla en Granada. In de rit naar Granada trekken de renners over de Puerto de el Purche en liefst twee keer over de pittige Alto de Hazallanas (7,2 km aan 9,8%).



















Zwaar tweeluik in Asturië

In de tweede week van de Vuelta zal de aandacht onder meer uitgaan naar etappes 12, 13 en 15. Dan finishen de renners respectievelijk op de flanken van de beklimming naar het skistation van Manzaneda, de steilere variant van de gevreesde Puerto de Ancares en de verschrikkelijk steile Cuitu Negru. De beklimming naar Cuitu Negru is eigenlijk een verlengde van de Puerto de Pajares, met percentages tot ruim boven de 20%.

De rit naar Cuitu Negru staat gepland pal voor de tweede rustdag, maar na de rustdag volgt er ook nog een rit naar de mythische Lagos de Covadonga. Via de Cantabrische kust zetten we vervolgens voort naar Santander, om vervolgens langzaam weer af te zakken naar Madrid. Onderweg volgen er nog twee aankomsten bergop op Alto de Moncavillo (waar Primoz Roglic in 2020 won) en Picón Blanco (Rein Taaramäe triomfeerde er in 2021).













Nagelbijtende apotheose in Madrid

Finishen doen we traditiegetrouw in Madrid, maar dit keer niet met een toch vrij gebruikelijke vlakke sprintersetappe. Nee, de organisatie heeft nog een laatste verrassing voor de renners: een biljartvlakke individuele tijdrit van 22 kilometer. De laatste keer dat de Vuelta eindigde met een tijdrit was in 2021, maar toen lag de eindstreep niet in Madrid maar in Santiago de Compostela. Voor de laatste tijdrit in Madrid moeten we terug naar 2004.













Weinig overgangsetappes(?)

Wat meteen opvalt na een eerste blik op het parcours: de renners krijgen in de eerstvolgende editie maar weinig echte overgangsetappes voorgeschoteld. Dit is een bewuste keuze, zo liet koersdirecteur Javier Guillén eerder al weten. “Het zal – zoals ieder jaar – een veeleisende ronde worden. Ik ben persoonlijk geen fan van overgangsritten en die zullen er dan ook nauwelijks zijn. Iedere etappe moet een gevecht worden. We hebben enkele verrassingen in petto.”

Routeschema Vuelta a España 2024 (17 augustus-8 september)

17/08 – Etappe 1: Lissabon – Oeiras (12 km, ITT)

18/08 – Etappe 2: Cascais – Ourém (191 km)

19/08 – Etappe 3: Lousã – Castello Branco (191 km)

20/08 – Etappe 4: Plasencia – Pico Villuercas (167 km)*

21/08 – Etappe 5: Fuente del Maestre – Sevilla (170 km)

22/08 – Etappe 6: Jerez de la Frontera – Yunquera (181 km)*

23/08 – Etappe 7: Archidona – Córdoba (179 km)

24/08 – Etappe 8: Úbeda – Cazorla (159 km)*

25/08 – Etappe 9: Motril – Granada (178 km)

26/08 – Rustdag

27/08 – Etappe 10: Ponteareas – Baiona (160 km)

28/08 – Etappe 11: Cortizo Padrón – Cortizo Padrón (164 km)

29/08 – Etappe 12: Ourense – Estación de Manzaneda (137 km)*

30/08 – Etappe 13: Lugo – Puerto de Ancares (171 km)*

31/08 – Etappe 14: Villafranca del Bierzo – Villablino (199 km)

01/09 – Etappe 15: Infiesto – Cuitu Negru (142 km)*

02/09 – Rustdag

03/09 – Etappe 16: Luanco – Lagos de Covadonga (181 km)*

04/09 – Etappe 17: Monumento Juan de Castillo Arnuero – Santander (143 km)

05/09 – Etappe 18: Vitoria-Gasteiz – Maeztu (175 km)

06/09 – Etappe 19: Logroño – Alto de Moncalvillo (168 km)*

07/09 – Etappe 20: Villarcayo – Picón Blanco (171 km)*

08/09 – Etappe 21: Madrid – Madrid (22 km, ITT)

* Aankomst bergop