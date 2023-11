woensdag 29 november 2023 om 10:00

‘Vuelta 2024 keert terug naar afschrikwekkend steile beklimming in Asturië’

De lokale website CiclismoenAsturias weet het zeker: de Vuelta a España zal volgend jaar weer finishen op de verschrikkelijk steile beklimming naar Cuitu Negru. Elf jaar geleden, in de Vuelta van 2012, trok de organisatie voor de eerste keer naar deze klim, met percentages tot wel 24%.

Dario Cataldo won elf jaar geleden vanuit de vroege vlucht de rit naar Cuitu Negru, door na een spannende tweestrijd af te rekenen met Thomas De Gendt, maar het echte verhaal werd toch geschreven in de achtergrond. Alberto Contador en Joaquim Rodríguez waren dat jaar namelijk verwikkeld in een intense strijd om de eindoverwinning in de Ronde van Spanje.

Contador probeerde op de slotklim van Cuitu Negru zijn grote rivaal met meerdere versnellingen te kraken, maar Rodríguez beet op de tanden en slaagde erin om te volgen. In de laatste honderden meters, met percentages tot ruim boven de 20%, zette Purito vervolgens zijn kenmerkende sprint in en wist zo nog enkele seconden te pakken op zijn grote rivaal. Contador had in de Vuelta van 2012 echter het laatste woord, want hij ging er uiteindelijk met de eindzege vandoor.

Sindsdien liet de organisatie van de Vuelta a España de beklimming in de regio Asturië links liggen, maar in 2024 zou de koers dus weer terugkeren naar deze plek. De beklimming naar Cuitu Negru is eigenlijk een verlengde van de Puerto de Pajares, en het venijn zit hem dus in de staart. In de laatste drie kilometer komt het nauwelijks meer onder de 15%, met percentages tot ruim boven de 20%.

Twee sleuteletappes in Asturië?

De renners lijken zich zo te mogen opmaken voor een dubbele bergconfrontatie in Asturië, want de beklimming naar Lagos de Covadonga lijkt in 2024 ook weer zijn opwachting te maken in La Vuelta. De 12,5 kilometer lange beklimming – aan een gemiddelde van 6,9%, met uitschieters tot 16% – is een echte Vuelta-klassieker. De Ronde van Spanje finishte al 23 keer op de flanken van deze iconische klim.

De presentatie van het parcours van de 79ste editie van de Vuelta a España zal plaatsvinden op dinsdag 19 december.