‘Klim naar Lagos de Covadonga mogelijke scherprechter in Vuelta a España 2024’

Klimmen de renners volgend jaar in de Vuelta a España weer naar de iconische bergmeren van Covadonga? Als het aan de Asturische politiek ligt, maakt de beklimming (de Lagos de Covadonga) in 2024 weer zijn opwachting in de Spaanse ronde.

De Vuelta a España zou in 2024 kunnen terugkeren naar de bergmeren van Covadonga, zo meldt onder meer La Nueva España. De 12,5 kilometer lange beklimming – aan een gemiddelde van 6,9%, met uitschieters tot 16% – is een echte Vuelta-klassieker. De Ronde van Spanje finishte al 23 keer op de flanken van deze iconische klim.

Een klim voor kampioenen

In 1983 had Marino Lejaretta de eer om er als eerste winnaar zijn handen in de lucht te steken. Sindsdien is de weg naar de Meren van Covadonga getemd door onder meer Pedro Delgado, Luis Herrera, Laurent Jalabert, Pavel Tonkov en Nairo Quintana.

De laatste keer dat de Vuelta finishte op de Covadonga was in 2021. Primoz Roglic bleek die dag een klasse apart. De Sloveen wist al voor de slotklim weg te rijden met Egan Bernal, maar ging op de laatste klim alleen verder en soleerde vervolgens op indrukwekkende wijze naar de ritzege én de rode leiderstrui. Roglic wist zo zijn fundament te leggen voor een derde opeenvolgende Vuelta-zege.