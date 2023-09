vrijdag 1 september 2023 om 13:12

Vuelta 2023: Waarom Remco Evenepoel niet het wit, maar de Belgische driekleur draagt

Remco Evenepoel staat achter klassementsleider Lenny Martinez tweede in het jongerenklassement, maar draagt in de zevende etappe naar Oliva ‘gewoon’ de Belgische driekleur en niet de witte jongerentrui. In principe is Evenepoel de gelegenheidsdrager van het wit, maar het zal Juan Ayuso (derde in het jongerenklassement) zijn die de jongerentrui draagt.

Martinez is na de etappe van donderdag naar Observatorio Javalambre de nieuwe leider in zowel het algemeen- als het jongerenklassement, maar omdat de 20-jarige Fransman geen twee truien tegelijkertijd kan dragen, wordt de ondergeschikte trui (de witte trui dus) doorgeschoven naar de nummer twee in dit nevenklassement.

Dat is Evenepoel, die op 2.47 minuut van Martinez staat. Toch zal Evenepoel niet in de witte trui rijden. Dat heeft te maken met de Belgische kampioenstrui die om zijn schouders hangt. Volgens UCI-artikel 2.6.018 vormen kampioenstruien een uitzondering op het dragen van klassementstruien als de renner niet zelf de daadwerkelijke leider is.

Om die reden speelt de kopman van Soudal Quick-Step de trui door aan Juan Ayuso, de huidige nummer drie van het jongerenklassement.

Dit voorjaar deed exact dezelfde situatie zich al voor in de Giro d’Italia, met toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel eveneens in de hoofdrol. Toen mocht zelfs de nummer vier in het jongerenklassement, Thymen Arensman, even de witte trui dragen.