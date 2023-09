Julian Dubbeld • donderdag 14 september 2023 om 20:20

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Iscar – Wordt het sprinten met zware benen?

In de laatste drie etappes van de Vuelta a España krijgen de sprinters liefst twee sprintkansen. Vrijdag is alvast de eerste in Iscar. Gaan we Marijn van den Berg, Kaden Groves of toch iemand anders naar de zege zien sprinten? En moeten we onderweg nog rekening houden met waaiers? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de dag is eindelijk daar. De sprinters mogen weer gaan strijden om de dagzege. Althans, zij die de bergen overleefd hebben. De rit van La Bañeza naar Íscar is bijna helemaal vlak.

Startplaats La Bañeza viel eenmaal eerder de eer ten deel om een Vuelta-start te huizen. De stad staat bekend om zijn rijke Romeinse geschiedenis en uitvoerige Paasprocessies. Op 15 september zien we daar dus een ander soort processie vertrekken.

Het parcours van de dag kan niet biljartvlak genoemd worden, maar het komt gevaarlijk dicht in de buurt. De start- en finishlocatie verschillen slechts zestien meter in hoogte en onderweg zijn er geen gecategoriseerde klimmetjes te vinden.

De sprintersploegen, die hun sprinter nog in de gelederen hebben, zullen in deze rit van de provincie Léon naar de provincie Valladolid dus het heft in handen willen nemen. Over veelal brede snelwegen trekt het peloton richting Íscar.

Daar wacht dus hoogstwaarschijnlijk een massasprint, tenzij de wind roet in het eten wil gooien. Mocht het flink gaan waaien, zouden de vermoeide sprintersploegen de handdoek in de ring kunnen gooien. Enkele sterke vluchters zijn dus ook niet kansloos.

Nog even kijkend naar de laatste vijf kilometer, daarin zit welgeteld één bocht op ruim twee kilometer van de finish. Voor de rest is het vooral rechttoe-rechtaan in Iscar. Mocht het op een sprint uitdraaien, dan wordt het in ieder geval een koninklijke.

Vrijdag 15 september, etappe 19: La Baneza – Iscar (177 km)

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.29 uur

Finish: tussen 17.20 uur en 17.45 uur

Afstand: 177,1 kilometer

Favorieten

Het is een kwestie van geduld. Het is niet alleen een nummer van de bekende Limburgse muziekband Rowwen Hèze, maar is ook van toepassing op de sprinters die nog aanwezig zijn in de 78ste Vuelta a España. Voor de rappe mannen was het de voorbije dagen, op weg naar onder meer de Alto de El Angliru en La Cruz de Linares, een kwestie van afzien. De sprinters krijgen vrijdag (althans, dat is toch de verwachting) de ultieme beloning in de vorm van een nieuwe sprintkans.

De negentiende etappe naar Iscar is, zeker voor Spaanse begrippen zo goed als vlak en nodigt uit tot een massasprint. Onderweg volgt er geen gecategoriseerde beklimming en er staan überhaupt maar weinig hoogtemeters op het programma. De sprintersteams zullen er dan ook alles aan doen om de boel te controleren, al hebben de weergoden misschien wel andere plannen. De Castiliaanse wind kan die dag de boel eventueel nog op stelten zetten. De mannen voor het klassement mogen dus zeker niet indommelen!

Toch schuiven we in deze voorbeschouwing de sprinters naar voren, en dan komen we al snel uit bij Kaden Groves. De Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck won de eerste twee sprintconfrontaties in deze Vuelta en ligt in pole position om de groene trui mee naar huis te nemen. Groves is intrinsiek misschien wel de snelste renner in deze Ronde van Spanje, al ging het in de laatste twee massasprints wel mis. In Oliva moest hij na een slechte bocht van veel te ver komen en in Zaragoza kreeg hij in volle sprint te maken met kettingproblemen, waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in Juan Sebastián Molano.

Dat Groves in Zaragoza uiteindelijk nog naar een tweede plek wist te sprinten, laat wel zien over hoeveel snelheid de 24-jarige coureur beschikt. Als Groves er vrijdag in slaagt om in een goede positie aan de eindsprint te beginnen, is hij nog altijd dé te kloppen man. Een nadeel: de sprinttrein van Groves is na bijna drie weken koers wel ernstig verzwakt. Zijn twee belangrijkste lead out-renners, Samuel Gaze en Robbe Ghys, zijn inmiddels naar huis. De sprintkopman van Alpecin-Deceuninck lijkt in Iscar dan ook meer op zichzelf aangewezen. Groves zal nu wellicht – op zijn Cavendish’ – moeten profiteren van andere sprinttreinen.

Groves doet er wellicht goed aan om de sprinttrein van UAE Emirates in de gaten te houden, en dan met name Rui Oliveira. De Portugees maakte in de laatste sprintersrit indruk door in finishplaats Zaragoza op het juiste moment – op 450 meter van de finish – naar voren te komen. Met een indrukwekkende lead-out wist hij zijn kopman Juan Sebastián Molano op het juiste moment af te zetten, die vervolgens het werk van Oliveira met verve wist af te ronden. Die laatste kwam zelf ook nog als vierde over de streep. Zijn we vrijdag opnieuw getuige van een lead-out uit het boekje van de tandem Oliveira-Molano?

De sprinttroef van Team dsm-firmenich, Alberto Dainese, begon met hooggespannen verwachtingen aan de Vuelta. De rappe Italiaan toonde zich in aanloop naar de Spaanse ronde nog de snelste in de Arctic Race of Norway, maar in de Vuelta komt het er voorlopig maar niet uit. Dainese heeft al wat pech gekend in de sprintritten – zo kon hij door een val niet meedoen in Oliva – maar in de andere sprints kwam hij er ook niet aan te pas. Zijn beste uitslag? Een vierde plaats in Burriana. Zien we de 25-jarige renner vrijdag wel echt meestrijden om de overwinning? Met zijn intrinsieke snelheid moet dat toch mogelijk zijn.

Voor Marijn van den Berg is deze Vuelta een goede leerschool, maar de 24-jarige Nederlander hoopt zijn eerste grote ronde natuurlijk ook op te fleuren met een ritzege. Voorlopig kwam de renner van EF Education-EasyPost nog niet verder dan drie top-10-noteringen (9e, 6e en 6e) in de sprints. Wat mogen we vrijdag verwachten van Van den Berg? De coureur kan misschien profiteren van het feit dat de pure sprinters de voorbije dagen flink hebben afgezien in de bergen. Lotto Dstny rekent dan weer op Milan Menten, die eerder in de Vuelta al eens vierde werd in de sprint. Zit er nog meer in het vat voor de Belg?

Nu we toch in de Belgische hoek zitten: Dries Van Gestel zal deze rit ook hebben aangekruist. De voor TotalEnergies uitkomende renner stond voor deze Vuelta niet echt te boek als een sprinter, maar werd in de eerste sprintconfrontaties toch knap vijfde en derde. Binnen zijn ploeg is het – zeker na zijn verrassende zege in Oliva – tevens uitkijken naar Geoffrey Soupe. De ervaren Fransman met de imposante baard snelde in de zevende etappe naar de grootste zege uit zijn carrière. Was dit een eenmalige uitschieter? Of heeft Soupe de smaak nu te pakken en sprint hij vrijdag opnieuw naar de overwinning?

Soupe is de man van de uitschieters, Edward Theuns dan weer de man van de regelmaat. De ervaren Belg van Lidl-Trek doet in deze Ronde van Spanje steevast mee in de sprints en was al derde, derde, vijfde en zesde. De 32-jarige Theuns lijkt niet de topsnelheid te hebben om jongens als Groves en Molano erop te leggen, maar wie had voor de start van deze Vuelta nu gedacht dat Geoffrey Soupe een sprintetappe zou winnen… Theuns moet er met andere woorden in blijven geloven.

Mocht de negentiende etappe inderdaad uitdraaien op een sprint, dan is het tevens uitkijken naar Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Davide Cimolai (Cofidis), Andrea Vendrame (AG2R Citroën) Iván García Cortina (Movistar), David González (Caja Rural-Seguros RGA), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Jesús Ezquerra (Burgos-BH) en Sean Flynn (EF Education-EasyPost).

En Filippo Ganna dan? De Italiaan heeft in deze Vuelta al laten zien dat hij zich kan mengen in de sprints. Ganna werd namelijk tweede in Burriana, achter Kaden Groves. De renner van INEOS Grenadiers kan het echter ook over een andere, meer aanvallende boeg gooien. In de derde week van een grote ronde is het allerminst zeker of we ook daadwerkelijk gaan sprinten na een vlakke etappe. Als de vermoeidheid een rol begint te spelen in het peloton, is de controle ook een stuk minder groot. Zijn de sprintersteams na achttien dagen koers nog in staat om een (eventueel) sterke kopgroep op tijd in te rekenen?

We sluiten niet uit dat Ganna het ruime sop kiest, en dan heeft hij met hardrijders als Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Nico Denz (BORA-hansgrohe), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Dorian Godon (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Oier Lazkano en Nelson Oliveira (Movistar) genoeg potentiële bondgenoten. Deze renners komen ook naar voren, mocht de etappe uitdraaien op een waaierspektakel.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Juan Sebastián Molano, Alberto Dainese

** Marijn van den Berg, Edward Theuns, Milan Menten

* Dries Van Gestel, Filippo Ganna, Stefan Bissegger, Oier Lazkano

Weer en TV

In startplaats La Bañeza is het vrijdag in de ochtenduren bewolkt, maar wel droog. De renners beginnen bij een graad of zeventien aan de negentiende etappe, maar onderweg zal het kwik wel stijgen naar zo’n 24 graden Celsius. Daar staat wel tegenover dat er af en toe een regenbui kan vallen. En de wind? Die waait in de ochtenduren aan windkracht 2 uit het noordoosten, maar in de buurt van finishplaats Iscar is het nagenoeg windstil.

De negentiende etappe is dinsdag – vanaf 14.30 uur – natuurlijk weer live te volgen via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Ook Eurosport 1 is er eveneens vanaf 14.30 uur live bij. De uitzending op Sporza start om 16.10 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.