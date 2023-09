Julian Dubbeld • vrijdag 8 september 2023 om 19:08

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 14 naar Larra-Belagua – Nog maar een keer door de Pyreneeën

Tijd om te rusten hebben de renners deze Vuelta niet echt. Op zaterdag staat er opnieuw een loodzware Pyreneeënetappe op het programma. Het is gelukkig voor de mindere klimgoden de laatste rit door dit gebergte, maar of het in de slotweek in Galicië nu zoveel beter gaat worden? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De tweede en laatste Pyreneeënrit is opnieuw een flinke. Weer moet het Vuelta-peloton over twee beklimmingen van buitencategorie. De finish ligt op een beklimming van eerste categorie. De eerste honderd kilometer van de etappe is nog op Frans grondgebied.

Gestart wordt er zaterdag in Sauvettere-de-Béarn, waar Burgos-BH-renner Cyril Barthe vandaan komt. Dit kleine plaatsje met slechts 1.400 inwoners ligt nog niet echt in de Pyreneeën en dus genieten de renners in het koersuur van vlakke wegen.

Het zullen meteen de enige vlakke wegen van deze rit zijn, aangezien in Lanne-en-Barétous de Col Hourcère (11,1 km aan 8,7%) bijna begint. Deze Pyreneeën-klim is met zijn 1.440 meter misschien niet zo hoog als de Tourmalet of de Aubisque, maar verdient haar buitencategoriestatus dubbel en dwars door haar stijgingspercentage van bijna negen procent gemiddeld. De klim kent weinig echte uitschieters naar boven, al stijgen de eerste kilometers wel met meer dan tien procent.

Na de Col Hourcère beginnen de renners aan een klim terug naar Spanje: de Puerto de Larrau (14,9 km aan 8%). Ondanks twee vlakke en dalende kilometers op drie kilometer van de top, heeft de Larrau nog steeds een hoog stijgingspercentage. De meeste kilometers van de klim helt het wegdek met meer dan tien procent en ook de laatste twee kilometer lijken op een soort schans.

Het sloopwerk richting de finale is na 110 kilometer al gedaan. Daarna rijden de renners het Baskenland in, waar nog twee beklimmingen getemd moeten worden. De Puerto de Laza (3,4 km aan 6,3%) moet geen probleem meer zijn, de slotklim naar het ski-oord Larra Belagua (9,5 km aan 6,3%) is nog wel pittig.

In de eerste zes kilometer stijgt het wegdek nog met ongeveer acht procent gemiddeld, in de laatste drie kilometer vlakt de berg af. De laatste kilometer is zelfs vals plat. Wie nog een gat wil slaan op zijn concurrenten, zal dat dus niet te laat op deze klim moeten doen. Het is eerste keer dat de Vuelta in dit ski-oord komt.

Zaterdag 9 september, etappe 14: Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua (156 km)

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.17 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 156 kilometer

Favorieten

In de bergetappe naar de Col du Tourmalet werden al grote verschillen gemaakt en ook de rit naar Larra Belagua belooft spektakel te worden. Het parcours is wel iets anders dan vrijdag, dus verwachten we ook een ander koersverloop. De eerste vijftig kilometer zijn namelijk grotendeels ‘vlak’ en daar kan een grote kopgroep wegrijden, met renners die voor de ritzege gaan en helpers van klassementsrenners.

Het vooruitsturen van zogenoemde satellietrenners kan in deze bergetappe erg belangrijk worden. Kunnen teams als Jumbo-Visma en UAE Emirates mannetjes meesturen in de ontsnapping, om ze later te laten wachten op een van de kopmannen. Dat scenario is ideaal na de Puerto de Larrau, omdat na de afdaling van die klim een lastig tussenstuk volgt van ruim 25 kilometer. In die fase kan elke helpende hand waardevol zijn.

Reken maar dat als een grote kopgroep wegrijdt, daar ook rittenkapers bij zitten. Zij zullen in aanloop naar de eerste beklimming en op de Col Hourcère een zo groot mogelijke voorsprong willen verzamelen, om kans te maken op de ritoverwinning. Die kans zit er zeker in, omdat de slotklim – in vergelijking met de beklimmingen daarvoor – niet superlastig is. Een goede aanvaller kan daar dus met een voorsprong van bijvoorbeeld twee minuten wel standhouden.

Dan denken we aan de inmiddels bekende namen voor de lastige bergetappes, te beginnen met Romain Bardet. De Fransman van Team dsm-firmenich werd op Javalambre al derde en staat inmiddels op een half uur achterstand van de leiderstrui, dus een gevaar voor het klassement is hij niet. Op weg naar Xorret de Catí zat Bardet ook in de vlucht, maar die poging strandde. In de Tourmalet-rit toonde de Fransman van Team dsm-firmenich zich ook al gretig. Heeft hij zich de afgelopen dagen gespaard voor dit Pyreneeën-tweeluik?

Wout Poels is ook een naam die steeds opduikt als het gaat om klimmers die jagen op ritzeges. In de etappes naar de Col du Tourmalet en deze naar Larra Belagua zag de Bahrain Victorious-renner wel kansen om mee te schuiven in de ontsnapping. In de openingsweek eindigde Poels al twee keer in de top-10 van een rit, en in de voorbije Tour liet hij zien dat hij een bergrit ook kan afmaken.

Bahrain Victorious heeft met Damiano Caruso nog een klimmer die ver staat in het klassement. De ervaren Italiaan rijdt tot nu toe echter een anonieme Vuelta, al was hij daar ineen keer op de Col de Spandelles toen zijn kompaan Mikel Landa ten aanval trok met Kuss en Vingegaard in zijn wiel. Heeft hij zich gespaard voor deze ritten? Poels en Caruso kunnen ook meeschuiven om kopmannen Landa en ook Santiago Buitrago te helpen.

Bij INEOS Grenadiers is het nog zoeken naar het zegegevoel in de Ronde van Spanje. Geraint Thomas was de gedoodverfde winnaar op La Laguna Negra, maar kon het niet afmaken. Op weg naar Larra Belagua krijgt hij een nieuwe kans, maar duidelijk is dat Thomas de benen niet heeft om in zijn eentje het verschil te maken. Toont hij verbetering en drijft hij boven als de koers hard gemaakt wordt? Egan Bernal en Jonathan Castroviejo kunnen hem daarbij helpen.

Na zijn overwinning op La Laguna Negra moeten we ook rekening houden met Jesús Herrada. Die rit was alleen wel iets makkelijker dan deze etappe met twee beklimmingen van de buitencategorie, en daar zien we de Cofidis-klimmer niet zo snel standhouden tot diep in de finale. Groupama-FDJ heeft Michael Storer en Rudy Molard twee klimmers die de aanval kunnen kiezen, voor eigen kansen of om Lenny Martinez later te kunnen bijstaan.

Movistar zal ook op twee gedachten hinken, want met Enric Mas maakt de Spaanse formatie nog steeds kans op een top-5-notering in het eindklassement. Einer Rubio is een aanvaller pur sang die bewezen heeft dat ook te kunnen afmaken, maar wellicht gaat hij tactisch nodig zijn om kopman Mas te helpen in zijn strijd om het algemeen klassement.

De kans op een strijd om de ritzege tussen de topfavorieten moeten we ook zeker niet uitsluiten. Zeker Jumbo-Visma en UAE Emirates zijn sterk genoeg om er een strijd van te maken tussen de titelpretendenten. De ogen zijn allereerst gericht op de geel-zwarte formatie van Jumbo-Visma, waar Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss nog altijd de top van het klassement domineren.

Dat een van deze drie renners de Vuelta gaat winnen, lijkt na het huishouden in de Tourmalet-rit wel duidelijk. Maar hoe gaat de Nederlandse WorldTour-ploeg de kaarten schudden de komende dagen? Kuss staat nog altijd ruim aan de leiding, maar zoals we vrijdag gezien hebben krijgt Vingegaard ook volop de ruimte om aan te vallen.

Bij UAE Team Emirates is het nog wel letten op Juan Ayuso en Marc Soler, terwijl we ook Enric Mas nog niet helemaal mogen uitvlakken. Voor hem komt nu het terrein waar hij kan uitblinken: de lange en zware beklimmingen. Voor Remco Evenepoel en Joao Almeida is deze Vuelta wat betreft een goed klassement klaar, maar misschien zijn zij nog in staat om terug te slaan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Romain Bardet

*** Wout Poels, Damiano Caruso

** Einer Rubio, Geraint Thomas, Mikel Landa

* Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Enric Mas

Weer en TV

Het belooft uitstekend weer te worden in de Pyreneeën als de renners zaterdag koers maken richting Larra Belagua. Op de slotklim is het de hele dag zonnig en tikt de temperatuur, op 1.600 meter hoogte, de 20 graden Celsius aan. Op de lager gelegen plekken zal het warmer zijn. In startplaats Sauvettere-de-Béarn is het ’s middags al 30 graden. Er staat een matige oostenwind, verwacht Weeronline.

De etappe is van start tot finish live te zien via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Ook Eurosport 1 is er vanaf 12.30 uur al live bij. De uitzending op Sporza start om 13.45 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.