Julian Dubbeld • woensdag 6 september 2023 om 19:20

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Zaragoza – Sprinterskans in verraderlijke rit

Rit twaalf is de makkelijkste etappe van de tweede Vuelta a España-week. Het is de laatste rit voor de renners de Pyreneeën in trekken. Tussen Ólvega en Zaragoza liggen geen gecategoriseerde beklimmingen en dus is de kans groot dat er gesprint gaat worden na 150 kilometer. Of gooit de wind nog roet in het eten? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Net als woensdag gaat de etappe grotendeels in oostelijke richting. Dit keer niet op een plateau op hoogte, maar in dalende lijn. In de eerste zeventig kilometer rijden de renners van een hoogte van bijna 1.000 meter naar een hoogte van 250 meter. Bij Tarazona ligt nog een klein hupje weer omhoog, maar dat is het dan wel.

Vanaf Tauste is het dan weer precies andersom. In een kilometer of veertig worden ongeveer vierhonderd hoogtemeters gewonnen. Niet baanbrekend dus, met een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer één procent.

De laatste veertig kilometer is dan weer een afzink naar finishplaats Zaragoza. Op 131 kilometer ligt nog een tussensprint, waarna de voorbereiding op een sprint kan beginnen. Alhoewel Zaragoza de op vier na grootste stad van Spanje is, heeft de stad niet bijster veel geschiedenis in de Vuelta. Sebastién Hinault is de laatste coureur die hier won. Hij deed dat in 2008 tegen Llody Mondory, Greg Van Avermaet en Tom Boonen.

De laatste kilometer van de etappe is zo goed als rechttoe rechtaan – er zit wel een buiging naar links in de laatste kilometer – naar het forum van Caesaraugusta. De stad heette zo tijdens de Romeinse tijd en met een beetje fantasie kun je zien dat Zaragoza hier tegenwoordig haar naam aan ontleent. Vlak voor de laatste bocht wordt nog de Ebro over gereden, dus daar is het nog even oppassen geblazen.

Donderdag 7 september, etappe 12: Olvega – Zaragoza (150 km)

Officieuze start: 13.58 uur

Officiële start: 14.10 uur

Finish: tussen 17.20 uur en 17.40 uur

Afstand: 150 kilometer

Favorieten

De rappe mannen kwamen in deze Vuelta a España al behoorlijk aan hun trekken, maar de laatste sprintkans ligt toch al weer een tijdje achter ons. In de zevende etappe snelde Geoffrey Soupe naar een verrassende zege, maar in de daaropvolgende ritten stond de Vuelta toch vooral in het teken van de strijd tussen de klassementsrenners en rittenkapers. De sprinters worden nu echter beloond voor hun geduld – althans, dat is toch de verwachting – want de twaalfde etappe naar Zaragoza is zo goed als vlak.

Maar de wielerfan met enig historisch besef, weet dat het op weg naar Zaragoza altijd oppassen is voor de wind. Die staat vaak gunstig voor het trekken van waaiers. Zeker als de wind uit het noorden komt, kan het in de uitgestrekte vlaktes – waar de wind vrij spel heeft – zomaar een slagveld worden. We denken dan meteen terug aan de Vuelta van 2001. Dat jaar trok de drieweekse ronde ook naar Zaragoza en draaide de rit uit op een waaierspektakel.

Het blijkt ruim twintig jaar na dato nog altijd een historische etappe: de renners werkten die bewuste rit namelijk af aan een hallucinant gemiddelde van 55,176 kilometer per uur. De etappe – gewonnen door Igor González de Galdeano – staat hiermee nog altijd in de boeken als de snelst verreden Vuelta-rit in de geschiedenis.

De wind komt donderdag alleen uit het oosten en dus is het maar de vraag of we waaiers krijgen. Hoe dan ook, we schuiven sowieso de sprinters naar voren in onze sterrenverdeling, aangezien zij natuurlijk ook perfect in een (eventuele) waaier kunnen rijden. Op basis van de voorbije sprintritten is Kaden Groves de favoriet. De Australiër won namelijk de eerste twee sprintconfrontaties en heeft ook nog eens de beschikking over een sterke sprinttrein, al moet hij het nu wel doen zonder Samuel Gaze. De Australiër – die toch een belangrijke rol had als lead-out – gaf er in de achtste etappe de brui aan. Dit is een tegenvaller voor Groves, maar dit doet niets af aan zijn favorietenstatus.

Een mogelijk nadeel voor Alpecin-Deceuninck: welke ploeg gaat meehelpen in de achtervolging op de kopgroep van de dag? Als alles neerkomt op de schouders van de Belgische formatie, dan kan weleens kantje boord worden en zal Alpecin-Deceuninck meer pionnen moeten oproken om er überhaupt een sprint van te maken voor Groves.

Zijn twee voornaamste tegenstanders rijden voor respectievelijk UAE Emirares en Team dsm-firmenich. We hebben het dan natuurlijk over Juan Sebastián Molano en Alberto Dainese. Molano was al tweede in de rit met aankomst in Tarragona, maar in de daaropvolgende sprints liep het zeker niet van een leien dakje. Toch blijft de Colombiaan intrinsiek een van de snelste mannen in het Vuelta-peloton. Dat kunnen we ook zeggen over Dainese, al komt het er voorlopig niet uit bij de Italiaan. Dainese kwam er twee keer niet aan te pas, maar had in de laatste sprintconfrontatie ook de pech dat hij door een valpartij werd uitgeschakeld.

Milan Menten kwam door externe factoren ook niet altijd aan sprinten toe, maar de Belg liet in de vierde etappe naar Tarragona zien dat hij wel over de snelheid beschikt om mee te doen voor de overwinning. De rappe man van Lotto Dstny eindigde toen als vierde, doet hij donderdag nóg beter? Een landgenoot van Menten, Edward Theuns, wist zich ook al meerdere keren te onderscheiden op sprintgebied. De sprinttroef van Lidl-Trek was al twee keer derde en zesde in de sprints. Theuns is met andere woorden bijzonder constant, maar die echte uitschieter ontbreekt nog. Is het in Zaragoza dan eindelijk raak?

Nu we toch in de Belgische hoek zitten: ook de naam van Dries Van Gestel noteren we met stip. De renner van TotalEnergies is de nummer vijf van Tarragona en kwam in Burriana zelfs als derde over de streep. In de laatste sprintconfrontatie in Oliva – gewonnen door zijn ploeggenoot Geoffrey Soupe – kwam hij door een val echter niet in het stuk voor. Zien we Van Gestel donderdag wel weer meestrijden om de dichtste ereplaatsen? Hij zal dan ongetwijfeld weer de degens kruisen met Lewis Askey. De snelle Brit van Groupama-FDJ was in de eerste week al eens vijfde (in Burriana) en achtste (Tarragona) in de sprint.

We komen nog even terug op TotalEnergies, want de Franse formatie heeft voor de sprint van donderdag- naast Van Gestel – nog een tweede ijzer in het vuur. We doelen natuurlijk op Geoffrey Soupe, die in de zevende etappe naar Oliva tot zijn eigen en ieders verbazing naar de zege wist te sprinten. De Fransman met de imposante baard profiteerde die dag misschien wel van een zeer chaotische sprintfinale, maar toch, hij versloeg er wel gewoon de grote namen. Een toevalstreffer? Of zien we Soupe ook donderdag weer meedoen om de zege? Is de trouwe helper in een klap veranderd in een winnaar op het hoogste niveau?

Vanuit Nederlands oogpunt is het vooral uitkijken naar Marijn van den Berg. De Nederlander begon met hoge verwachtingen aan de Ronde van Spanje, maar kwam in de eerste elf etappes nog niet verder dan een zesde en negende plaats, al was hij ook niet altijd even gelukkig. De voorbije dagen kwam de renner van EF Education-EasyPost niet echt aan bod, maar donderdag volgt er weer eens een mooie kans. Een probleem: de laatste kilometers in Zaragoza zijn zo goed als vlak, wat toch in het voordeel is van de meer pure sprinters. Van den Berg zal dus wellicht hopen op wind en waaiervorming onderweg.

Filippo Ganna zal ook tekenen voor een dergelijk scenario. De Italiaanse tempobeul heeft niet de intrinsieke snelheid om mannen als Groves en Molano te kloppen, maar na een zware koers… Hou dan toch maar rekening met de coureur van INEOS Grenadiers. Zo hoefde Ganna in de sprintersrit naar Burriana alleen Groves voor zich te dulden. Dat de Italiaan nog altijd over uitstekende benen beschikt, liet hij zien met winst in de individuele tijdrit in en rond Valladolid. Een dag later was hij ook mee in de aanval in de rit naar La Laguna Negra. De vraag is dus wel of Ganna nog iets in de tank heeft voor donderdag.

Mocht de twaalfde etappe inderdaad uitdraaien op een sprint, dan is het tevens uitkijken naar Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Davide Cimolai (Cofidis), Andrea Vendrame (AG2R Citroën) Iván García Cortina (Movistar), Orluis Aular, David González (Caja Rural-Seguros RGA), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Jesús Ezquerra (Burgos-BH) en Sean Flynn (EF Education-EasyPost).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Juan Sebastián Molano, Alberto Dainese

** Edward Theuns, Dries Van Gestel, Milan Menten

* Marijn van den Berg, Geoffrey Soupe, Orluis Aular, Filippo Ganna

Weer en TV

In Zaragoza en omstreken is het donderdag warm. In de middaguren stijgt het kwik net boven de dertig graden Celsius. Het blijft verder de hele dag droog. En de wind? Die waait in de omgeving van Zaragoza met een kracht van drie uit het oosten, maar dat kan in deze regio ook zomaar veranderen. De ploegen zullen op hun hoede zijn!

De Vuelta a España is natuurlijk weer live te volgen op televisie. Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ schakelen in om 14.30 uur. Sporza, VRT1 is er om 15.50 uur weer bij. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.