zondag 3 september 2023 om 19:38

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten voor de tijdrit – Evenepoel voor Roglic en Vingegaard

Overzicht Na de eerste week van de Vuelta a España 2023 staat Remco Evenepoel er het beste voor van de topfavorieten voor de eindzege. De Belg heeft ‘slechts’ zeven seconden voorsprong op Primož Roglič en elf seconden op Jonas Vingegaard. De leiding is in handen van een van hun ploegmaats bij Jumbo-Visma, namelijk Sepp Kuss. De Amerikaan start in de rode trui aan de tijdrit van dinsdag naar Valladolid. WielerFlits zet alle verschillen op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 9 van de Vuelta a España

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) in 35u23m30s

2. Marc Soler (UAE Emirates) op 43s

3. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 1m02s

4. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 2m22s

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 2m29s

6. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2m29s

7. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 2m33s

8. Enric Mas (Movistar) op 2m33s

9. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 2m43s

10. João Almeida (UAE Emirates) op 2m55s

11. David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 3m39s

12. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 3m51s

13. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 4m10s

14. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 4m17s

15. Steff Cras (TotalEnergies) op 4m52s

16. Einer Rubio (Movistar) op 5m08s

17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 5m40s

21. Wout Poels (Bahrain Victorious) op 11m59s

22. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 12m34s