woensdag 23 augustus 2023 om 09:40

Vuelta 2023: Vlasov voert BORA-hansgrohe aan, eerste grote ronde voor Uijtdebroeks

BORA-hansgrohe heeft als een van de laatste teams zijn selectie bekendgemaakt voor de Vuelta a España, die zaterdag begint in Barcelona. Aleksandr Vlasov is de kopman voor het klassement, al trekt de ploeg met meerdere sterke klimmers naar de Spaanse ronde.

De meeste ogen zijn echter gericht op Vlasov. De 27-jarige ronderenner kende de voorbije weken een vlekkeloze voorbereiding op de laatste grote ronde van het seizoen, met derde plaatsen in de Clásica San Sebastián en de Ronde van Burgos. Vlasov ging dit voorjaar als kopman van start in de Giro d’Italia, maar moest daar na tien dagen opgeven wegens een coronabesmetting. De klimmer zal kortom uit zijn op sportieve revanche en krijgt in de Vuelta een herkansing.

Vlasov zal zich in de Spaanse bergen waarschijnlijk niet eenzaam voelen. Zijn ploeg BORA-hansgrohe heeft – met Emanuel Buchmann, Sergio Higuita, Lennard Kämna en Cian Uijtdebroeks – nog vier sterke klimmers geselecteerd. Voor de nog altijd maar 20-jarige Uijtdebroeks is het een eerste kennismaking met een drieweekse ronde. Higuita, Kämna en Buchmannn stonden al vaker aan de start van een grote ronde, en kunnen eventueel ook op jacht gaan naar een etappezege.

Verder mogen Jonas Koch, Ben Zwiehoff en Nico Denz zich opmaken voor de Ronde van Spanje. Deze renners moeten zich wellicht schikken in een rol als helper, al kan de snelle Koch zich eventueel ook mengen in het sprintgeweld. Denz heeft dit seizoen dan weer bewezen dat er een goede rittenkaper in hem schuilt: de sterke Duitser was met twee ritzeges een van de revelaties van de voorbije Giro d’Italia.