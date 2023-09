Julian Dubbeld • vrijdag 8 september 2023 om 19:36

Vuelta 2023: Vingegaard blijft Kuss en Roglic voor op Tourmalet, Evenepoel zakt door het ijs

Jonas Vingegaard heeft bovenop de Col du Tourmalet gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma viel halverwege de Pyreneeën-reus aan en kwam met een voorsprong van een halve minuut op de overige klassementsrenners over de meet. Sepp Kuss en Primoz Roglic bevestigden de totale dominantie van Jumbo-Visma door tweede en derde te worden. Remco Evenepoel moest al lossen op de Col d’Aubisque en zakte ver weg uit het klassement.



De dertiende rit in de Vuelta a España beloofde vuurwerk. De organisatie had namelijk een parcours uitgetekend met daarin de zware beklimmingen van de Col d’Aubisque, Col de Spandelles en de Col du Tourmalet. Er zouden klassementsrenners vrijdag door het ijs zakken, was één ding dat op voorhand al duidelijk was.

Direct na de start kregen de renners de Col du Portalet voor de kiezen. Op de klim van derde categorie werd meteen aangevallen door renners die graag mee wilden zitten in de vroege vlucht en zo kans wilden maken op een ritzege. We zagen Max Poole, Romain Bardet en Elie Gesbert, maar zij konden geen verschillen forceren in de eerste kilometers. Daardoor begon een compact peloton aan de lange afdaling richting de Col d’Aubisque.

Op de Col d’Aubisque (16,5 kilometer aan 7,1 kilometer) ging het los. Andreas Kron viel meerdere keren aan, terwijl ook duidelijk werd dat Geraint Thomas ambities had voor de ritzege. Toen op vijf kilometer van de top Joao Almeida en Evenepoel in de problemen werden gemeld, werd duidelijk dat deze zware bergrit er een voor de klassementsrenners zou worden.

Almeida en Evenepoel op grote achterstand

Jumbo-Visma draaide na het lossen van Almeida en Evenepoel de schroeven aan in het peloton, waardoor de Portugees en de Belg hun ambities voor een goed klassement in rook zagen opgaan. Kron, Cristian Rodriguez, Michael Storer en Kenny Elissonde probeerden het voor de top van de Col d’Aubisque nog, maar werden op de Col de Spandelles (10,4 kilometer aan 8,2 procent) ingerekend.

Daar begon het echte gevecht om het algemeen klassement, zonder Evenepoel en Almeida. Al vroeg op de klim van eerste categorie waren het Damiano Caruso, Mikel Landa, Sepp Kuss en Jonas Vingegaard die ten aanval trekken. De concurrentie, onder aanvoering van Soler, kon echter op de Spandelles weer terugkomen waarna een kleine wapenstilstand tussen de renners volgde. Robert Gesink nestelde zich vervolgens weer op kop van het peloton in aanloop naar de Col du Tourmalet.

Vingegaard valt aan op Tourmalet en wint

Op de Col du Tourmalet (18,9 km aan 7,4 procent) was het wachten op de eerste aanval. Het duurde even voordat die er kwam, omdat Gesink ook de eerste kilometers van de Pyreneeën-reus stevig doorkachelde op kop van het overgebleven pelotonnetje. De Jumbo-Visma-veteraan draaide zelfs Lenny Martinez definitief de nek om en draaide met nog 14 kilometer te gaan af. Daarna was het de beurt aan Wilco Kelderman, die het tot halverwege de klim volhield.

Van de kopmannen was het vervolgens Vingegaard die ten aanval trok. De Deense Tourwinnaar had meteen beet, want van de overige klassementsrenners was niemand in staat om te volgen. De laatste kilometers zou hij zijn voorsprong van rond de veertig seconden consolideren: op de Tourmalet reed Vingegaard onbedreigd naar de zege.

Kuss probeerde op de slotklim nog Vingegaard toe te rijden. De eerste poging van de Amerikaan mislukte, maar op een kilometer van de streep was het dan toch raak. Kuss zou uiteindelijk tweede worden achter zijn ploeggenoot. Toen hij achterom keek, zag hij dat ook Roglic nog was weggereden bij de klassementsrenners, waardoor Jumbo-Visma op de Tourmalet als eerste, tweede en derde eindigde. In het klassement staat de Nederlandse ploeg nu ook een, twee en drie.