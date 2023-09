vrijdag 8 september 2023 om 18:13

Jonas Vingegaard emotioneel na winst op Tourmalet: “Deze is voor mijn dochter”

Jonas Vingegaard maakte indruk op de flanken van de Col du Tourmalet, waar hij zegevierde. Dat ploeggenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic achter hem ook nog eens tweede en derde werden maakte het feestje compleet. In het flashinterview bleek Vingegaard echter ook met meer persoonlijke zaken bezig te zijn.

“Ik ben heel tevreden. Ik kon geen beter dag uitkiezen om te winnen. Vandaag is mijn dochter Frida jarig. Ik wilde zo graag voor haar winnen, ik ben gewoon zo blij dat dat is gelukt. Ik heb het voor haar gedaan”, zei de Deen zichtbaar geëmotioneerd, een kant die het publiek niet vaak van hem te zien krijgt.

De etappe was ook op sportief gebied een groot succes voor Vingegaard en zijn ploeg Jumbo-Visma. Kuss, Roglic en Vingegaard staan met zijn drieeën aan de top van het klassement. “Het plan was om tijd te pakken op onze tegenstanders, en dat is gelukt. Het is nog beter gegaan dan het plan. Ik ben zo blij en trots. Deze overwinning is voor mijn dochter”, aldus de Tourwinnaar.