zaterdag 16 september 2023 om 13:12

Cian Uijtdebroeks: “Voel dat er spanning hangt tussen Aleksandr Vlasov en mij”

Cian Uijtdebroeks is goed op weg om in de top-10 van de Vuelta a España te eindigen. De jonge Belg staat op plaats zeven, een plaats voor zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov. Dat vindt Vlasov volgens Uijtdebroeks niet al te leuk. “Hij wil liever voor me eindigen, terwijl dat voor mij eigenlijks niets uitmaakt.”

Voor aanvang van rit 20 verscheen Uijtdebroeks voor de camera van HLN. Is er nog iets mogelijk voor de renner van BORA-hansgrohe? “Een plaats winnen in de stand wordt moeilijk, dus ik wil vooral mijn zevende plek vasthouden. Ook al komt de concurrentie uit mijn eigen ploeg, zoals we de vorige ritten hebben gezien”, verwees Uijtdebroeks naar Vlasov. “Hopelijk is iedereen correct en gaan we geen domme dingen doen. Het zou stom zijn dat we João Almeida nog een plaats laten winnen doordat Vlasov mij zou aanvallen.”

Uijtdebroeks gaf aan dat het intern soms wat moeilijk is. “Ik ben jong en ik denk wel dat dat een rol speelt. Ik vind gewoon dat we het (zijn zevende plek, red.) vandaag veilig moeten proberen te stellen. Ik vond het vorige rit (toen Vlasov in het slot aanviel met ploeggenoot Nico Denz, red.) ook een beetje belachelijk.”

“Ik voel dat er een bepaalde spanning hangt. Hij wil liever voor me eindigen, terwijl dat voor mij eigenlijk niets uitmaakt. Of ik op tafel durf te slaan? Ik zeg soms wel mijn gedacht, ja, maar dit hoort ook bij de wielersport. In de Formule 1 is het ook zo”, besloot Uijtdebroeks.