zaterdag 26 augustus 2023 om 20:43

Vuelta 2023: dsm-firmenich verrast in ploegentijdrit, Evenepoel deelt tikje uit aan onfortuinlijk Jumbo-Visma

De Vuelta is begonnen met een ploegentijdritoverwinning voor Team dsm-firmenich. In de kletsnatte straten van Barcelona rekenden de Duitsers zeer nipt af met Movistar, waardoor de Italiaan Lorenzo Milesi de al even verrassende eerste leider is. Remco Evenepoel deed de beste zaak van alle favorieten.

Absoluut geen ideale omstandigheden voor La Gran Salida vanavond. Rond de klok van 19 uur mochten de renners van Caja Rural de Vuelta aftrappen in regenachtige omstandigheden. Aan de aankomst werd op dat moment zelfs onweer gemeld. Gevolg: de 14,8 kilometer lange ploegentijdrit doorheen het centrum van Barcelona zou vooral een glibberige, gevaarlijke bedoeling worden, waarin het bochtenwerk met de billen dicht moest gebeuren.

Vroege toptijd dsm-firmenich

De wildcard-eigenaars van Caja Rural-Seguros RGA klokten uiteindelijk af op 18’12”, maar lang zou hun moment de gloire op de hotseat niet duren. Team dsm-firmenich schuwde de risico’s immers niet en zette de eerste echte richttijd van de dag neer. De troepen van kopman Romain Bardet en sprinter Alberto Dainese doken als eerste onder de achttien minuten. 17’30” zou een tijd worden waar veel ploegen hun tanden stuk op zouden bijten.

Het duurde uiteindelijk nog redelijk lang vooraleer we de eerste valpartij van de dag konden noteren in de spekgladde bochten. Bij Arkéa-Samsic liep het mis in de allerlaatste bocht: Hugo Hofstetter nam ploegmaats Michel Ries en Kévin Vauquelin mee in zijn val. Gelukkig zonder erg. Even later zagen we bij Alpecin-Deceuninck en Jayco-AlUla eenzelfde verhaal, in dezélfde bocht: helemaal gespreid kwamen de blauwe troepen over de aankomst, het was zelfs even wachten op hun vijfde – beslissende – renner.

#LaVuelta23 So sad 😭 It’s hard navigating the wet streets of Barcelona. It’s a domino effect out there! 🥹😞 pic.twitter.com/77AESNIsGO — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 26, 2023

Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost en Groupama-FDJ waren de eerste ploegen die dicht in de buurt van Team dsm-firmenich kwamen, maar het was toch vooral uitkijken naar de klok van 20 uur, want dan zouden INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE Emirates – de ploegen van favorieten Geraint Thomas, het duo Primoz Roglic/Jonas Vingegaard en Juan Ayuso – immers aan hun ploegentijdrit beginnen.

Voor INEOS Grenadiers ging het al na enkele minuten mis: zij zagen immers Laurens De Plus vanuit tweede positie tegen de vlakte gaan. De onfortuinlijke Oost-Vlaming nam – gelukkig – geen andere ploegmaats mee in zijn val. Het kostte de Britten wel (te) veel tijd: bij het tussenpunt was al duidelijk dat zij niet voor ritwinst zouden meedoen, aan de aankomst strandden ze op twintig seconden van Team dsm-firmenich. Kopman Geraint Thomas was vooral blij dat hij veilig aan de aankomst kwam.

Pech voor Jonas Vingegaard

Bij Jumbo-Visma was er geen val nodig om de troepen te ontregelen. Zij kregen met een ander onheil te maken: nog voor halfweg kreeg kopman Jonas Vingegaard af te rekenen met een lekke band. Gevolg: de hele ploeg, inclusief die andere kopman Primoz Roglic, moest wachten. De tijd tikte ongenadig weg, waardoor de geelhemden aan de finish aankeken tegen een achterstand van 32 seconden. UAE-Emirates maakte een gelijkaardige beurt, op 37 seconden.

Moesten we dan toch in een stunt van Team dsm-firmenich beginnen geloven? Lorenzo Milesi, de Italiaan die als eerste van de Duitse formatie over de aankomst kwam, begon al stilaan te dromen van de eerste rode leiderstrui. Maar dan kwamen de thuisrijders van Movistar plots met een straffe toptijd aan het tussenpunt, liefst zes seconden sneller dan dsm-firmenich. Aan de finish viel het kwartje echter weer de andere kant op: de Movistar-renners kwamen amper 55 hondersten tekort.

Alleen Soudal Quick-Step, met kopman en kersvers tijdritwereldkampioen Remco Evenepoel, zou dan nog iets aan de uitslag kunnen veranderen. Maar ook zij beten hun tijd stuk op dsm-firmenich. Evenepoel en co strandden aan de aankomst op zes seconden. Te weinig voor de ritzege, maar wel voldoende voor een tikje aan de pechvogels van Jumbo-Visma. Evenepoel zet Roglic en Vingegaard zo toch al op 26 tellen.