woensdag 30 augustus 2023 om 12:53

Vuelta 2023: Valpartij in rit vier noopt ook Ruben Guerreiro tot opgave

De vierde etappe van de Vuelta a España heeft voor de nodige slachtoffers gezorgd. Ruben Guerreiro zien we, net als Kobe Goossens en Bryan Coquard, niet meer terug in de vijfde etappe. De Portugees van Movistar heeft bij een val zijn linkersleutelbeen gebroken.

Guerreiro was in de slotfase van de vierde etappe naar Tarragona ook betrokken bij de valpartij, net buiten de zone van de laatste drie kilometer. De Portugese heuvelspecialist wist na zijn val nog wel de finish te bereiken – als 170ste op net geen zeven minuten van ritwinnaar Kaden Groves – maar moest na afloop toch naar het ziekenhuis voor controle.

In het ziekenhuis hadden de artsen slecht nieuws: Guerreiro kampt namelijk met een breuk in zijn linkersleutelbeen. De 29-jarige renner moet dan ook al na vier etappes opgeven in deze 78ste editie van de Ronde van Spanje.

Guerreiro is zeker niet de enige renner die vandaag niet meer aan de start zal verschijnen. Ook voor Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) en Bryan Coquard (Cofidis) zit de Vuelta er alweer op. De Belg en Fransman waren ook betrokken bij de valpartij in de laatste kilometers van de vierde etappe. We noteren voorlopig vijf opgaves.