zaterdag 26 augustus 2023 om 21:12

Vuelta 2023: Topfavoriet Jonas Vingegaard rijdt lek in openingsetappe

Jonas Vingegaard heeft lek gereden in de eerste etappe van de Vuelta a España. Tijdens de ploegentijdrit was al te zien dat zijn ploeg Jumbo-Visma op een renner aan het wachten was. Later werd duidelijk dat het dus om Vingegaard ging die averij had opgelopen. Dat heeft de ploeg zelf bekend gemaakt via diverse media.

De Nederlandse formatie startte als een van de topfavorieten voor de ritzege, maar strandde uiteindelijk, mede door de pech van hun kopman, op een halve minuut van dsm-firmenich, het snelse team aan de streep. Vingegaard kwam wel met de eerste vijf renners over de streep, net zoals medekopman Primoz Roglic.