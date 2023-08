Vuelta 2023: Team dsm-firmenich met vier debutanten, geen Nederlandse inbreng

Team dsm-firmenich is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Vuelta a España. De Nederlandse formatie mikt niet op een algemeen klassement, maar gaat met jongens als Romain Bardet, Alberto Dainese en de beloftevolle Max Poole op jacht naar dagwinst.

De grootste naam in de selectie is ongetwijfeld die van Romain Bardet. De inmiddels 32-jarige Fransman werd in zijn carrière al een keer tweede en derde in de Tour de France, maar gaat in de komende Ronde van Spanje niet voor een algemeen klassement. Bardet hoopt vooral op ritwinst, maar is zeker niet de enige (potentiële) afmaker binnen de selectie van Team dsm-firmenich.

De ploeg rekent eveneens op Alberto Dainese, de sprinter van dienst, en de jonge beloftevolle klimmers Max Poole en Oscar Onley. De twintigjarige Britse neoprofs mogen zich opmaken voor hun debuut in een grote ronde, net als de Italiaan Lorenzo Milesi (de regerende U23-wereldkampioen tegen de klok) en Sean Flynn. De meer ervaren Romain Combaud en Chris Hamilton maken ook deel uit van de selectie.

Ploegleider Phil West blikt in een persbericht vooruit op de komende weken in Spanje. “We kijken ernaar uit om de laatste grote ronde van het seizoen aan te vatten. Er is een mooie balans van ervaring en talent. Vier renners zullen hun debuut maken in een grote ronde, dat is een mooie stap in hun ontwikkeling.”

“Op sportief vlak willen we onze kansen grijpen. We richten ons op dagsucces. Voor onze jonge klassementsrenners is het ook een ronde om meer ervaring te kweken, en om te leren hoe ze over drie weken moeten koersen. We krijgen een zwaar parcours voorgeschoteld, maar we zijn na enkele trainingsstages en goede voorbereidingskoersen gemotiveerd om eraan te binnen”, is West vol vertrouwen.

Lees ook: Vuelta 2023: De deelnemers