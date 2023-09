Julian Dubbeld • woensdag 13 september 2023 om 14:40

Waarom Robert Gesink de Kevin De Bruyne van Jumbo-Visma is

Analyse Als je alle profwielrenners 5,5 watt per kilo laat rijden tot ze niet meer kunnen, dan zijn er maar weinig profs die hun inspanning langer kunnen volhouden dan Robert Gesink. De 37-jarige Nederlander is zo al jaren de ideale controleur voor Jumbo-Visma. Met Gesink op kop van het peloton weten de kopmannen op voorhand dat zij op de slotklim voor de dagzege mogen strijden. De Nederlander is zo als het ware de Kevin De Bruyne van het wielerpeloton: een koning van de assists. WielerFlits duikt in de cijfers.

Gesink verrichtte deze Vuelta al berenwerk voor Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. In de dertiende etappe naar de Col du Tourmalet nam de Varssevelder grote delen van de Col d’Aubisque, de Col de Spandelles en zelfs de Col du Tourmalet voor zijn rekening. Aanvallen van Michael Storer, Romain Bardet en Andreas Kron maakten daardoor geen schijn van kans. Vingegaard kon het uiteindelijk afmaken.

Dinsdag zagen we de Nederlander weer ploegen op kop van het peloton. Een vlucht met onder anderen Max Poole, Mattia Cattaneo en Julius van den Berg werd geneutraliseerd, waardoor Vingegaard op de slotklim naar Bejes alleen nog ‘maar’ zijn ding hoefde te doen om te winnen: tien minuten verschrikkelijk hard fietsen. Zonder het beulswerk van Gesink had er dinsdag waarschijnlijk een vlucht vooruit gebleven.

Beste brommer van het peloton

Na afloop van de zestiende rit deelde de Jumbo-veteraan zijn vermogens op Instagram. Dat Gesink dat doet, is an sich niet zo bijzonder. Zijn vermogens zijn al jaren te vinden op de fietsapp Strava. Wat wel bijzonder is, is dat Gesink op 37-jarige leeftijd nog altijd gruwelijke vermogens wegtrapt én er nog altijd geen slijt op de Achterhoeker lijkt te zitten.

Gesink trapte dinsdag in zijn beste zestig minuten 378 watt weg en in zijn beste negentig minuten 362 watt. Dat is met zijn zeventig kilo ruim 5,4 watt per kilo op een uur. Let op: het gaat hier niet om Normalized Power, dat altijd nog een stukje hoger uitvalt dan gemiddelde wattages.

Remco Evenepoel, Juan Ayuso en Enric Mas haalt Gesink niet terug met deze cijfers. De Mattia Cattaneo’s, Jan Hirt, en Finn Fisher-Blacks van deze wereld wel, waardoor concurrerende teams nooit het tactische spel kunnen spelen tegen Jumbo-Visma. De Achterhoeker zorgt er met zijn langdurige, zware inspanningen voor dat zijn kopmannen het elke keer man tegen man kunnen uitvechten op de slotklim.

Voor de Varssevelder lagen de inspanningen van dinsdag dicht bij zijn beste prestaties van het jaar, maar als je het hem zelf vraagt zal hij zeggen dat hij vrijdag op de Aubisque en Spandelles nóg beter was. Gesink deed daar drie keer een inspanning van rond de 30-40 minuten en had op de Tourmalet nog maar een renner of twintig in zijn wiel hangen. Op de Col de Spandelles trapte de coureur van Jumbo-Visma 31 minuten en 16 seconden lang 424 watt weg. Op de Col d’Aubisque noteren we 416 watt voor 36 minuten en 40 seconden.

Toen Gesink met nog 15 kilometer te gaan van kop ging op de Tourmalet, zaten er nog maar vijftien renners in het groepje der favorieten. De rest van het peloton was alle wil om nog aan te vallen voorafgaand aan de slotklim al ontnomen door het tempo van Gesink. Na afloop was ploegleider Marc Reef in de eerste plaats vooral lyrisch over Gesink zelf: “Ik wil hem een groot compliment geven. Hij heeft de gehele dag gecontroleerd. Al op de eerste klim van de dag reed hij op kop. Gesink heeft daarna ook nog een groot deel van de Tourmalet gedaan, terwijl we op dat moment al een overtal hadden.”

🚴🇪🇸 | Een wereldkoers van Robert Gesink vandaag. Kilometerslang sleurde hij aan kop van het peloton en nu geeft hij af. @KarstenKroon en @jeroenvanbelle hebben mooie woorden voor hem. #LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/OhaUEXqTyw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 8, 2023

Tour de France 2020

Gesink gaf zo de andermaal de perfecte assist op zijn ploeggenoten, zoals we al jaren van hem gewend zijn. De Condor van Varsseveld assisteerde Roglic bij alledrie zijn Vuelta-zeges en maakte onderdeel uit van de Jumbo-ploeg die in 2020 bijna met Roglic de Tour de France won.

Als we een van zijn indrukwekkende ritten uit een van zijn vorige grote rondes erbij pakken, valt op dat Gesink in drie jaar nauwelijks slechter is geworden. Sterker nog: Gesink is deze Vuelta beter dan hij in jaren is geweest.

In de vijftiende rit van de Tour de France in 2020 naar de Grand Colombier nam Gesink de eerste twee beklimmingen van de dag voor zijn rekening, om Roglic in kansrijke positie af te zetten aan de voet van de Grand Colombier. De Sloveen leed hier weliswaar een gevoelige nederlaag tegen Tadej Pogacar, maar na afloop loofde iedereen het werk van Gesink op de Montée de la Selle de Fromentel (11,5 km aan 8,1%) en de Col de la Biche (6,9 km aan 8,7%).

Als we nu naar zijn data van toen terugkijken, zien we dat Gesink op de Montée de la Selle de Fromentel 34 minuten en 47 seconden lang 395 watt wegtrapte en op de Col de la Biche 390 watt over 17 minuten en 3 seconden. Net ietsje minder na evenveel dagen koers dan in de Vuelta 2023, maar Gesink is nu al wel 37 jaar oud.

Dat maakt het werk van de Achterhoeker alleen maar indrukwekkender. Ondanks alle valpartijen lijkt er geen slijt op de veteraan te zitten. Al jaren is Gesink een van de architecten achter het succes van Jumbo-Visma, dat haar eigen Kevin De Bruyne zeker zal missen als hij in 2024 met wielerpensioen gaat.