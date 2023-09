zondag 3 september 2023 om 19:32

Vuelta 2023: Roglic pakt dan toch geen seconden terug op Evenepoel en Vingegaard in rare finale

Overzicht De finale van de negende etappe van de Vuelta a España werd ontsierd door modderstromen, waardoor de organisatie zich genoodzaakt zag om veiligheidsmaatregelen te nemen. De klassementstijden werden 2 kilometer voor de finish op Alto Caravaca da la Cruz opgenomen. De favorieten reden all in tot dat punt: Primož Roglič kwam met een lengte voorsprong op Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard over de ‘streep’, maar de organisatie zag het uiteindelijk niet als een verschil van seconden. WielerFlits zet alle verschillen bij de favorieten op een rij.

João Almeida en Aleksandr Vlasov kozen op de slotklim de aanval vanuit de favorietengroep. Zij sloegen de handen ineen en kwamen op 3.13 minuut van ritwinnaar Lennard Kämna voorbij het 2-kilometer-punt, waar de tijden opgenomen werden. Daarachter koos Roglič op een steile strook voor de aanval. Hij volgde vijf seconden na Almeida en Vlasov en sloeg een gaatje met de rest.

Enric Mas, Vingegaard, Evenepoel en Ayuso werden op twee seconden van Roglič gegeven. Klassementsleider Sepp Kuss zat een groepje verderop, op negen seconden van Roglič.

Update om 19.30 uur: Organisatie past verschillen aan

De organisatie is dan toch van gedachten veranderd. Na het herbekijken van de beelden hebben ze besloten om Roglič, Mas, Vingegaard, Evenepoel en Ayuso in dezelfde tijd te zetten. Zodoende is er toch geen tijdwinst voor de Sloveen van Jumbo-Visma.

Verschillen tussen de favorieten bij tijdsmeting op Alto Caravaca da la Cruz

João Almeida (UAE Emirates)

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 5s – ten opzichte van Almeida en Vlasov

Enric Mas (Movistar) op 5s

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 5s

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 5s

Juan Ayuso (UAE Emirates) op 5s

Marc Soler (UAE Emirates) op 14s

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 14s

Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 14s

Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 16s

Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 16s

David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 22s

Einer Rubio (Movistar) op 22s

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 22s

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 38s