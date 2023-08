zondag 27 augustus 2023 om 17:19

Vuelta 2023: Rodetruidrager Lorenzo Milesi op achterstand door valpartij

Waar de dag van gisteren in het teken stond van euforie en blijdschap, kent Team dsm-firmenich tijdens etappe 2 van de Vuelta veel pech. Na de opgave van Oscar Onley is ook de drager van de rode trui in de problemen gekomen. Door een valpartij zit Lorenzo Milesi niet langer in het peloton.

De zware weersomstandigheden zorgen ervoor dat de tweede etappe veel slachtoffers kent. Mannen als Primoz Roglic, Oscar Onley en Santiago Buitrago maakten al eerder kennis met het asfalt onderweg naar Barcelona. Nu is ook de trotse drager van de rode trui onderuit gegaan.

De Italiaanse Lorenzo Milesi rijdt al enkele minuten achter het peloton en kan een extra dag in de eervolle trui dus vergeten. Achter hem is ploegmaat Max Poole de volgende kandidaat voor het rood. In de finale van de tweede etappe zijn er echter tweemaal bonifiicatieseconden te winnen.