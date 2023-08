Vuelta 2023: Remco Evenepoel weet wie hem bijstaan in jacht op tweede eindzege

Soudal Quick-Step heeft onthuld met welk achttal het van start zal gaan in de Vuelta a España. Remco Evenepoel, die de Ronde van Spanje vorig jaar op zijn naam schreef en opnieuw tot de topfavorieten behoord, kan rekenen op de steun van onder anderen landgenoten Pieter Serry en Louis Vervaeke.

De ploeg van Soudal Quick-Step bestaat verder uit James Knox, Adrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt en Casper Pedersen. De kopman van het stel, Evenepoel, kijkt uit naar de Vuelta. “Ik heb me altijd goed gevoeld in Spanje en er ook succes geboekt. Hopelijk kan ik die trend de komende weken voortzetten.”

“Als je naar het parcours en de startlijst kijkt, weet je dat het een zware wedstrijd wordt. Maar mijn voorbereiding is goed geweest en ik heb een sterke ploeg achter me. Ik heb dus veel vertrouwen en motivatie voor de uitdagingen die voor ons liggen”, aldus de Belgisch kampioen op de weg en kersverse wereldkampioen tijdrijden.

Lees ook: Vuelta 2023: Vooruitblik op het parcours — Afzien van Andorra tot Angliru

Ploegleider Klaas Lodewyck stelt dat Soudal Quick-Step met een ‘goed gebalanceerde ploeg’ af zal reizen naar Spanje. “We hebben sterke klimmers bij ons, maar ook mannen die Remco kunnen helpen op het vlakke. We hopen op een goede start in Barcelona, waarna we het dag per dag zullen bekijken. Na enkele dagen zullen we al meer weten over onze eigen vorm en die van de concurrentie. We kijken uit naar drie goede weken in Spanje.”

Giro 2023 en Vuelta 2022

Het team van Soudal Quick-Step is op drie plekken anders dan de ploeg waarmee het dit jaar naar de Giro d’Italia trok. Waar toen Josef Cerny, Ilan Van Wilder en Davide Ballerini meer waren, zijn ditmaal Casper Pedersen, Andrea Bagioli en James Knox van de partij. In de Vuelta a España van vorig jaar had Evenepoel de volgende renners aan zijn zijde: Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke.